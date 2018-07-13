محطات «عالم مدهش».. مرح وإبهار بلا حدود

المصدر: دبي - البيان

المزيد من المرح والترفيه الهادف في جعبة فعاليات وبرامج «عالم مدهش» هذه السنة بنسخته الـ19، حيث يسعد الأطفال والزوار كافة بباقة أنشطة وألعاب ومحطات تسلية لأفراد العائلات كافة والأطفال خاصة، الذين يزورون الوجهة بأعمارهم المختلفة. وتتضمّن هذه الوجهة الترفيهية، ضمن صيف دبي هذا العام، والواقعة في مركز دبي التجاري العالمي قاعتين جديدتين ومرافق تمت إضافتها حديثاً إليها، وتشكّل وجهة صيفية ترفيهية ممتازة.

من فعاليات «صيف دبي» في وجهة «السيف»

تميز

وتشارك «قمة البرج، برج خليفة» في إضفاء أجواء المرح والسعادة على الجمهور بفعاليات صيفية متميزة، إذ يحظى زوارها من العائلات وأطفالهم بفرصة استثنائية للقاء شخصية «مدهش» المحبوبة والتعرف على «عالم مدهش» الذي يعتبر من أبرز ملامح فعاليات «مفاجآت صيف دبي». وسيكون الزوار على موعد مع عالم «مدهش» في الطابق 112 من «برج خليفة» للاستمتاع بتجربة ترفيهية تفاعلية غير مسبوقة، ووسط الإطلالات المذهلة على مدينة دبي ومحيطها من ارتفاع 400 متر.

ويستمر هذا الحدث المميز لغاية 25 أغسطس، 2018، حيث تتضمن تجربة «عالم مدهش» رحلة عائلية ملؤها المرح والتسلية مع خمسة عروض حية يومياً إضافة إلى العروض الترفيهية وكرنفال مصغّر، إلى جانب إمكانية مقابلة «مدهش» والمشاركة في الكثير من المحطات التفاعلية المسلية.

كما يحظى ركاب «مترو دبي» بفرصة حصرية لدخول الطابقين 124 و125 في برج خليفة، إضافة إلى تجربة «عالم مدهش» في الطابق 112 مقابل 75 درهماً فقط. ويجب على الركاب طلب قسيمة الخصم من محطة المترو وتقديمها عند شباك تذاكر «قمة البرج، برج خليفة» في الطابق السفلي من «دبي مول» مع بطاقة الهوية الإماراتية، للاستفادة من خصم بقيمة 50 بالمئة. وتتوفر القسائم في مجموعة مختارة من محطات «مترو دبي»، ويمكن الاطلاع على قائمة المحطات المشاركة عبر موقع «برج خليفة».

عروض بهلوانية تنشر البهجة في «السيف»

مفاجآت

ومن البرامج المتميزة التي يتألق بها صيف دبي هذه السنة مع عالم مدهش، حلبة التزلّج على الجليد التي يمكن للأطفال من خلالها تجنّب حرارة الصيف المرتفعة وتعلّم التزلّج على الجليد في الملتقى الصيفيّ في القاعة 7. وأما عشاق المغامرة فيمكنهم محاولة الخروج من الدهليز الممتد على مساحة 200 متر مربع، والدفاع عن مواقعهم بواسطة البنادق الكهربائية. وتسهم لعبة التسلّق للصغار في تعزيز اللياقة البدنية ليشعر الأطفال بتحقيقهم إنجازاً مهماً. فهي عبارة عن مسار من العوائق على شكل حبال صمّم لتحدي المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً.وفي السياق، مع استمرار الحماسة الكروية بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي 2018، تدعو «السيف»، الوجهة المائية على خور دبي، زائريها من جميع الأعمار للمـــشاركة بفعالياتها الترفيهية المسائية في أجواء احتفالية بكرة القدم. وتستقبل «السيف» ضيوفها لحضور جلسات تصوير ممتـــعة ومرحة مستوحاة من هذه اللعبة الشعبية، إلى جانب استعراضات البالونات والفقـــاعات، وعروض الكرات الهوائية والرقص المخصصة للأطفال.

وسيحظى الزائرون الصغار بفرصة رائعة للمرح مع تلوين وجوههم، وتعلم الفنون والمشغولات اليدوية في «السيف». كما سيتاح المجال أمام جميع الزائرين، كباراً وصغاراً، لتجربة الفعاليات الصيفية الترفيهية المتنوعة والمخصصة للعائلات.

وعلى أنغام موسيقى الدي جي الرائعة، يمكن للزائرين الصغار الاستمتاع بالرقص والمرح في المناطق المـــتوفرة لهم في أرجاء وجهة «الســيف». وتقام جلسات الرقص المخـــصصة للأطــفال كل يوم جمعة، في إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي 2018.

قمة برج خليفة توفّر مشاهد خلابة لسحر دبي | من المصدر

عروض

وأمام الضيوف في «السيف»، يستعرض فنانو العروض البهلوانية على العصي الطويلة مهاراتهم في مختلف أرجاء الوجهة، في إطار الفعاليات الترفيهية التي تبدأ اعتباراً من الساعة 6:30 مساءً بين يومي الخميس والسبت، وحتى انتهاء مفاجآت صيف دبي في 25 أغسطس 2018.

يحظى المتسوقون في وجهة «السيف» بفرصة للاستمتاع بالعروض الراقصة المذهلة، والتي تقدم كل يوم جمعة ابتداءً من الساعة 7:30 مساءً.

ويقدم فنانو تصميم البالونات تذكارات متميزة للزائرين الصغار في إطار فعاليات «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» التي تقام في وجهة «السيف» يومياً بدءاً من الساعة 4:00 مساءً، وتستمر حتى 4 أغسطس.

أما العائلات فيمكنهم التقاط الصور التذكارية إلى جوار المنصة الحافلة برموز كرة القدم، والمتوفرة في وجهة «السيف» بين أيام الخميس والسبت طوال الفترة حتى 25 أغسطس.