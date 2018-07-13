مسحوق أنسولين لوقاية الأطفال من «السكري»

المصدر: دبي - البيان

يعتقد خبراء أنهم ربما توصلوا إلى طريقة لحماية الأطفال من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الأول منذ ولادتهم. وتكمن الطريقة في تدريب أجهزة المناعة لدى الأطفال من خلال إعطائهم مسحوق أنسولين لتوفير حماية تدوم مدى الحياة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع بي بي سي، أمس.

ويُطلب من حوامل يترددن على عيادات الولادة في بيركشير وباكينغهامشير وميلتون كينس وأوكسفوردشير، في بريطانيا، المشاركة في إجراء التجربة.

كما يُطلب من الآباء المشاركين في التجربة إعطاء أطفالهم مسحوق الأنسولين يومياً من سن ستة أشهر تقريباً إلى ثلاث سنوات.

ويحصل نصف المشاركين في الدراسة على أنسولين حقيقي، في حين يحصل النصف الآخر على مسحوق علاج وهمي لا يحتوي على أي عقار طبي.

ولن يعرف الباحثون ولا المشاركون ما الذي حصلوا عليهم إلا بعد انتهاء التجربة.

ويقول خبراء: إن تحليل الدم بوخز الكعب، الذي يجرى عادة بالنسبة لحديثي الولادة لتحديد أي إصابات أخرى، يمكن أيضاً أن يكتشف هذه الجينات.