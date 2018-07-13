«أبوك وأمك وبس» جديد حسين الجسمي

دبي – البيان

يطل الفنان الإماراتي د. حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» عبر أغنية منفردة جديدة ذات إيقاع نشيط من اللون الغنائي المصري الجميل، تحمل عنوان «أبوك وأمك» مجدِّداً تعاونه مع رفقاء نجاحه؛ الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن وليد سعد، ومن توزيع ومكساج أشرف البرنس.

وتحمل أغنية «أبوك وأمك» في كلماتها مشاعر وأحاسيس مرهفة، تحمل الكثير من المعاني في الحب والعاطفة، إذ يقول في مطلعها بأسلوب الموال:

محدّش بيّا حس.. وبرسم الابتسامة

ولو في ايدي مقص.. حقُص ياما وياما

غدر بيتعاد بالنص.. درس ما بتعلّموش

كومة دهب تترص.. والناس ميقدّروش

عايز الكلام من الآخر.. أبوك وأمك وبس

والباقي مع السلامة..

هذا وتضمن اللحن مقام «الرصت» المطعّم بـ «الجركة»، وهو من المقامات الأصيلة والتي تتميز بقرب الإحساس من القلب، وتناول الكوبليه مقام «النهاوند».

وقد طرحت وعرضت الأغنية عبر جميع الإذاعات العربية، ومن خلال صفحته الرسمية في موقع YouTube إلى جانب كافة المكتبات الموسيقية الإلكترونية.