محمد بن ركاض العامري يروي مآثر وقيم حكيم العرب

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة يوم غد: (الجمعة 13 يوليو)، من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، الشيخ محمد بن ركاض العامري، الذي شغل على مدار 18 عاماً مسؤوليات رئيس لجنة صندوق الزواج في مدينة العين، وكان شاهداً على المجهودات الكبيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التخفيف من أعباء وتكاليف الزواج والتشجيع عليه باعتباره رباطاً أسرياً مقدساً، حيث يتحدث عن ذلك عارضاً لمآثر ومناقب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تولى الشيخ محمد بن ركاض العامري العديد من المناصب والمهام، من بينها: عضوية المجلس الاستشاري، نائب رئيس مجلس بلدية مدينة العين، إلى جانب مناصب متعددة في رحلة العمر التي أمضاها مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث كان واحداً من رفاقه في حله وترحاله، داخل البلاد وخارجها، وتعلم منه الكثير من القيم النبيلة؛ منها حب الخير والإخلاص والعطاء وإصراره على تحقيق مخططاته التنموية التي كانت تبدو مستحيلة في أعين الكثيرين، حيث كان الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، يردد دائماً «سوف نصبح أغنياء، وسنكون من أغنى البلاد ونبني طرقاً وشوارع ومطارات».

مناسبة وطنية

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة، إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية..وكونه من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً.

ويبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.