«عين الإمارات» تنتقل إلى حدائق المنتزه

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» عن استكمال عملية نقل «عين الإمارات»، العجلة الترفيهية الأولى من نوعها في الإمارة، من القصباء، موطن العجلة لأكثر من 13 عاماً، إلى موقعها الجديد في «حدائق المنتزه»، وجهة الشارقة الجديدة للترفيه العائلي، بهدف منح الجمهور من مقيمين وزوار تجربة الاستمتاع بالمناظر الخلابة والإطلالة الساحرة على المدينة.

ويتمتع الموقع الجديد لـ «عجلة الإمارات» بإطلالة بانورامية على أبرز المعالم الترفيهية والأسواق التجارية في الشارقة.. إلى جانب العديد من الدوائر الحكومية في منطقة اللية، الأمر الذي يسهل على الزوار الوصول إليها من مختلف المناطق، ويجعلها من أكثر الوجهات جاذبيةً في الإمارة.