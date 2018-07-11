مفاجآت «صيف دبي» معطرة بالفرح والفنون

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تتيح مفاجآت صيف دبي الكثير من خيارات الترفيه والمتعة للجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، ومنها مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تقام في أنحاء المدينة. وبهذه المناسبة، أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، أبرز الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها والتي تشمل الحفلات الغنائية، وعروضاً كوميدية وأنشطة كرة القدم الشيقة.

تجارب

يحيي الفنان السوري ناصيف زيتون حفلاً غنائياً في سوق التنين 2 يوم الجمعة الموافق لـ13 يوليو في تمام الساعة 7:30 مساءً.

كما يمكن للعائلات التوجه إلى عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي، للترفيه والمتعة في مختلف قاعاته المكيفة والتي تضم تجارب ترفيهيّة في مناطق مختلفة تشمل: منطقة العروض، ومتنزه الألعاب، وسوق مدهش. كما يتاح للأطفال في منطقة العروض الاستمتاع بعدة أنشطة وتناول خيارات عديدة من الأطعمة.

يقدّم دبي مول للصغار فرصة لقاء الشخصيات المفضلة لديهم من آي إم جي عالم من المغامرات، كل 40 دقيقة من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساء. كما يمكن للأطفال الاستمتاع والترفيه بعرض «باو باترول» الشيق في مول الإمارات من 12 إلى 19 يوليو، ويروي العرض قصة الطفل رايدر ذي العشر سنوات، الذي لديه شغف كبير بالتكنولوجيا بصحبته ستة كلاب صغيرة، يحبون وضع حلول للمشاكل وإنقاذ الناس وسكان مدينتهم من الأخطار.

كرة قدم

ومن فعاليات الصيف الممتعة التي تسعد الزوار والمقيمين، عروض كوميدية من «ذا لافتر فاكتوري» التي ستقام في مختلف الفنادق تحت اسم «صيف مليء بالضحك». خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع القادمة سيحتضن فندق موفنبيك في جميرا بيتش ريزيدنس عرضين كوميديين رائعين من تقديم نايك بيتون، وذلك يومي 12 و13 يوليو في تمام الساعة 9 مساءً.

15 يوليو

تقدم مدينة الطفل في حديقة الخور من 15 إلى 28 يوليو، العديد من الأنشطة التي تتيح للأطفال تطوير مواهبهم. كما سيتاح لمحبي كرة القدم فرصة أخيرة للاستمتاع بأنشطة كرة القدم القائمة في سيتي سنتر ديرة.