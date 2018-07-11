«ملتقى السمالية» يزدان بفنون التراث

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

تتواصل فعاليات «ملتقى السمالية الصيفي 2018» التي ينظمها نادي تراث الإمارات برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، حيث تستمر حتى 19 يوليو الجاري وسط مشاركة طلابية واسعة، حيث تحفل ببرامج فكرية عديدة، تحكي عن قيم وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأهمية ومكانة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بجانب ورش عمل تتنوع ما بين الحرف اليدوية والأكلات الشعبية الإماراتية والفنون اليدوية والترفيهية..والمفردات التراثية المتنوعة.

وشهدت بداية الأسبوع الثاني للملتقى، أنشطة متنوعة على جزيرة السمالية وفي مراكز النادي. ونظمت المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات في أبوظبي والعين والسمحة، العديد من ورش العمل.