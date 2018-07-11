«صيف الجليلة» يكشف أسرار الطبخ والغذاء الصحي للأطفال

المصدر: Ⅶدبي - البيان

ثقافة الغذاء الصحي وبيانات محتوياته وتأثيراته، محور أساس في جملة ورش وأنشطة مركز الجليلة لثقافة الطفل في برامج «صيف الجليلة 2018»، والتي تشمل سلسلة فعاليات للصغار والكبار، من بينها «المختبر الغذائي» الذي يعمد المركز من خلاله إلى رفع مستوى التثقيف الصحي لدى الأطفال من خلال أنشطة متنوعة تشرف عليها شيخة الأحبابي متخصصة التغذية في المركز.

مطابخ عالمية

وقد تعلم الأطفال في الأيام الأولى من انطلاقة المختبر الغذائي كيفية إعداد وجباتهم المفضلة بطرق صحية. حيث سيتسنى لهم المشاركة في عدة تجارب تطبيقية تتعلق بفنون إعداد الطعام حول العالم مثل: المطبخ اليوناني، حيث سيتعلم المشاركون في هذه الورشة المبادئ الأساسية لإعداد الطعام وفقاً للمطبخ اليوناني وتحضير أطباق سهلة ولذيذة كالحمص اليوناني والسلطة اليونانية وصلصة البيستو وغيرها. كما سيتعرف الأطفال في ورشة غذائية خاصة فنون الطبخ الصيني تحت شعار «طبق الصين العظيم».

وسيتعرف الأطفال والكبار من المشاركين في الورش الصيفية طريقة تحضير الوجبات الخفيفة والصحية، خاصة لمن يتناولون وجباتهم أثناء تنقلهم الدائم، ومحبي السفر والرحالة.

إلى جانب ذلك، أضيفت لورش عمل المختبر الغذائي حصص لتعليم طرق الشواء الصحية، إذ سيتعرف المشاركون في هذه الورشة أسرار الشواء ويعدون خضاراً مشوية محافظة على قيمتها الغذائية ومحمّرة، إضافة إلى اللحم والسمك والدجاج المدخن والمتبل وغيرها من المأكولات المشوية بشكل صحي.

عشاق الشكولاته

ولأنه قلما نجد طفلاً لا يحب الشوكولاته، سيتعرف الأطفال من خلال ورشة عمل خاصة فوائد الشوكولاته وطرق إعدادها، ليكتشف المشاركون في هذه الورشة فوائد الشوكولاته كعنصر غذائي مهم، وسيتذوقون أنواع الشوكولاته بطعميها الحلو والمالح، باعتبارها عنصراً غذائياً يضاف للوجبات وليس فقط حلوى لذيذة.

كما سيتعلم الأطفال صناعة الخبز على اعتبار أنها فن، وكذلك صنع الحلويات المخبوزة، ومجموعة من الكعكات الصحية بأشكال مرحة وجذابة.

ويخصص المختبر الغذائي في المركز ورش تغذية تعلم كيفية إعداد مأكولات للنباتيين، كما سيتعلم الأطفال كيفية تحويل وصفات الأطباق المفضلة لديهم إلى أطباق ذات كميات أقل من الدهون مع المحافظة على نكهتها اللذيذة.

ويوفر المختبر الغذائي في مركز الجليلة لثقافة الطفل حتى نهاية شهر أغسطس ورش عمل للصغار والكبار، ويمكن التسجيل فيها بأوقات مرنة من الصباح وحتى الثامنة مساء، كما يمكن التسجيل في ورش ليوم واحد، ويمكن أن ينضم الكبار لأطفالهم بأجواء عائلية وتعليمية ترفيهية.