«عالم مدهش»..مغامرات و«لعب بلا حدود» حتى عيد الأضحى

المصدر: Ⅶدبي - البيان

يبحث «مدهش»، الشخصية الباسمة المحبّبة لدى الأطفال دوماً عن طرق مفيدة ومسلية للترفيه عن العائلات التي يستقبلها في عالمه خلال إجازة الصيف، وقد أعدّ مغامرات إضافية لافتة لزواره خلال هذا الموسم، حيث سيقدم للجميع فرصة الفرح بباقة «لعب بلا حدود»، أو باقة الألعاب المختارة، ابتداءً من الآن وحتى بداية عيد الأضحى المبارك.

مغامرات

ويتيح «عالم مدهش» لزواره اللعب بلا حدود من الأحد إلى الخميس بين الساعة 10 صباحاً والـ2 بعد الظهر وقضاء أربع ساعات حافلة بالمغامرات،كما يتيح للزوار استخدام باقة الألعاب المختارة من الـ10 صباحاً إلى الـ2 بعد الظهر من الأحد إلى الخميس، والاستخدام غير المحدود لعشر ألعاب من بينها بيت المرايا والسيارة المجنونة وسفينة القراصنة ولعبة أكواب الشاي المفضلة وغيرها.

ترسيخ

ويستمر «عالم مدهش» الذي يقام بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي حتى 25 أغسطس، حيث تنظّم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «عالم مدهش»، وتشكّل جزءاً من روزنامة صيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة السنوية المنتظرة التي تتضمن احتفالات ومهرجانات هدفها ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة، ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً خلال منتصف الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً، و من الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.

ويقام «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظّم هذه المحطة الترفيهية الصيفية برعاية ميني ماركت زووم ومتجر «سبلاش» الذي يشكل جزءاً من مجموعة لاندمارك. «في إل سي سي» هي الشريك الداعم لمنتزه الألعاب و«إتش تي سي» هي شريك ألعاب الواقع الافتراضي الرسمي، أما مؤسسة قرقاش موتورز فهي شريك السيارات الرسمي لـ«عالم مدهش».