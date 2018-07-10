العدسة السعودية تتصدر في «مساجد» «حمدان بن محمد للتصوير»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر يونيو 2018، والتي كان موضوعها «مساجد»، حيث برزت فيها صدراة العدسة السعودية. والمسابقة هي النسخة الثانية من مسابقات الجائزة على منصة «انستغرام» بعد استحداث جائزة «اختيار الجمهور» التي تمنح صاحبها كاميرا احترافية مميزة من خلال حصول صورته الفائزة على أكبر عددٍ من تسجيلات الإعجاب من الجمهور بعد الإعلان عن الصور الفائزة على حساب الجائزة على انستغرام.

وشهدت نسخة شهر يونيو من المسابقة، ريادة سعودية مستحقة من خلال المصورين عصام عمر كابلي وسراج بشير آل قريش، بجانب المصور اللبناني إيهاب فياض والتركيّ حسن أوزدومان.

الإبداع البصري

وقال الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث: تُصنّف المساجد ضمن العجائب المعمارية الفريدة التي تُشعِر الناس بطمأنينة وسلام داخليين، سواءً قصدوها بهدف الزيارة والاستكشاف، أو بقصد العبادة وأداء الصلوات. ومع انتشار رقعة الإسلام تطور فن العمارة في المساجد مُبرزاً روائع مذهلة في التصاميم والأساليب المختلفة من حضارة لأخرى. وأضاف بن ثالث: وضعنا جمهور المصورين أمام تحدٍ خاصٍ من نوعه، الإبداع البصري في ترجمة روائع العمارة الإسلامية في تصميم المساجد، كانت النتائج رائعة بالفعل وعكست التنوّع الإيجابي في مدارس الهندسة والتصميم في أنحاء العالم الإسلامي.

وشرح المصور السعودي سراج بشير آل قريش يقول عن صورته الفائزة: خلال شهر رمضان المبارك، كنت في مسجد في مدينة صفوة شرقي المملكة العربية السعودية، لاحظت مشهداً بصرياً مميزاً يجب أن يتم التقاطه! جذبني التناظر في تصميم المسجد فالتقطت العديد من الصور التي تعكس الكثافة الروحانية داخله.

كنت واثقاً لحد كبير من فوز صورتي بسبب تميزها، وتحقيق ذلك أسعدني كثيراً. أشكر جائزة حمدان بن محمد للتصوير على هذه الفرصة وبالتأكيد سأكون مشاركاً ومنافساً على الفوز في كل النسخ القادمة من المسابقة.

أما المصور الإيراني فايز بهرام الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» فقال عن صورته الفائزة: خلال تأديتي لإحدى مهام عملي جذبتني روعة الهندسة المعمارية وجمالها وتناسقها فبدأت بالتقاط صور ممتازة للمسجد من عدة زوايا. بالنسبة لي الفنون هي فسحة جميلة تُخفف عني أعباء وصعوبات الحياة اليومية.

الفوز منحني دافعاً كبيراً للعمل بغرض تكرار الفوز في مسابقات الجائزة وغيرها على مستوى العالم.

«اختيار الجمهور»

وقد فاز بجائزة «اختيار الجمهور» بنسختها الثانية، المصور الإيراني فايز بهرام بحصول صورته الفائزة على 6.735 تسجيلاً للإعجاب، واستحق الحصول على كاميرا رقمية من طراز Nikon D7200 SLR مُقدّمة من «نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا».

ميدالية تقديرية

يحصل الفائزون بالمسابقة، على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_Mosques#.

أسماء الفائزين

الاسم @انستغرام

عصام عمر كابلي esam_kabli_photography

سراج آل قريشsiraj_alquraish

فايز بهرام fayazbahram

إيهاب فياض ihabfayad

حسن أوزدومان hasanilkay