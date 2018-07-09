«عالم مدهش» وجهة عائلية ثرية بالترفيه والفائدة

المصدر: دبي - البيان

يوماً بعد آخر، يزداد عالم مدهش تألقاً بفعالياته وبرامجه المتميزة، التي تجذب إليها العائلات، وتوفر لهم فرصة التمتع بإجازة أبطالها ونجومها الأطفال، الذين يجدون من خلاله بغيتهم في دخول عالم مدهش، من المرح والترفيه والفائدة بآن معاً.

وفي هذا التوجه، يمثل «عالم مدهش» في نسخته الـ 19 هذا العام، واحة فرح وترفيه حيث يستقبل العائلات والأطفال بكافة الأعمار، ضمن بيئة حافلة بافائدة والمتعة، من خلال أجواء ملائمة للعائلة كلها طيلة الصيف، ويمكن للأطفال دون الثالثة وللمسنين ولأصحاب الهمم، أن يدخلوا مجاناً. وعلاوة على التسهيلات المتنوعة، وفي مقدمها الأسعار الرمزية لدخول فعاليات الحدث، يمتاز «عالم مدهش» بموقع يسهل الوصول إليه بالمترو وبالسيارة، إذ يقع في مركز دبي التجاري العالمي، ويسهل الوصول إليه مشياً خلال دقيقتين من محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي. كما أنّ سيارات الأجرة متوفرة خارج المحطة.

ترفيه وتثقيف

يشجّع «عالم مدهش»، الشباب على التعلّم أثناء اللعب، من خلال مجموعة حملات تعليمية من تنظيم مختلف الهيئات الحكومية. فهو يوفر تجارب تلائم الصغار والكبار. فهذه الوجهة صممت خصيصاً للمراهقين والباحثين عن محطات الجذب الترفيهية التقليدية والعالية التقنية. أما شخصية مدهش المحببة للصغار، فقد بات الموعد معها ولقاؤها غاية ينتظرها الأطفال، حيث يتوجهون إلى المسرح الترفيهي للاستمتاع بعروض ترفيهية يومية نابضة بالحياة. كما يمكنهم لقاء شخصياتهم الكرتونية المفضلة، ومن بينها الحوريات، و«هالو كيتي». وفيما يقابل الأطفال الصغار مدهش، يمكن للأكبر سناً والعائلات، التمتع بعروض السيرك اليومية الراقصة، التي تتخلّلها حركات بهلوانية يؤديها 10 راقصين.

أطعمة متنوعة

وتمتاز الوجهة الرائدة، بتوافر الكثير من المطاعم والمقاهي، حيث يمكن للزوار إعادة التزوّد بالطاقة واللعب أكثر. كما يمكن للأطفال التمتع بمختلف المأكولات والحليوات. وتتعزز مروحة المميزات والعوامل الجاذبة ل»مدهش»، في ظل حقيقة أنه لم تعد أجواء الصيف في دبي مانعة من ممارسة النشاطات، إذ يجد الزائر كل ما يرغب فيه من الأنشطة في أجواء داخلية مكيفة، يمارس الأطفال فيها أنواع المغامرات في متنزه الألعاب المغلق، وهو عبارة عن منطقة ترفيهية متكاملة، تضمّ أكثر من 150 لعبة ركوب مناسبة للأطفال الذين يبلغ عمرهم 3 أعوام وما فوق. في هذا الإطار، يمكن للصغار الاستمتاع بسيارات التصادم، وركوب لعب فناجين الشاي، في حين يمكن للمغامرين الأكبر سنّاً، القيام بقفزة البنجي، والقيادة في حلبة الكارتينج، أو تسلق بالحبال وتجربة السينما تساعية الأبعاد.

تعاون

ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً خلال منتصف الأسبوع، من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 11 ليلاً، ومن الساعة 10 صباحاً حتى منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع. ويستمر الحدث، الذي يقام بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حتى 25 أغسطس، حيث تنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويشكّل جزءاً من رزنامة صيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة السنوية المنتظرة.