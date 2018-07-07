نادي تراث الإمارات ومعهد الشارقة للتراث يبحثان آفاق التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

بحث نادي تراث الإمارات ومعهد الشارقة للتراث آفاق التعاون بينهما، والأنشطة التراثية لكل من النادي والمعهد، وسبل تطويرها بالشراكة بينهما، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من نادي تراث الإمارات، أول من أمس، لمعهد الشارقة للتراث، حيث قدم الوفد باسم النادي على سبيل التكريم، «مندوسا» تراثياً ودرعاً للمعهد، وشهادات شكر للفريق العامل به.

وضم الوفد كلاً من سعيد المناعي، مدير إدارة الأنشطة بالنادي، والدكتور إبراهيم الحمادي، مشرف ملف فوز النادي بجائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، وراشد محمد عيد القبيسي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وفاطمة مسعود المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وكان في استقباله الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد، وعدد من المسؤولين.

وقال سعيد المناعي إن الزيارة جاءت لشكر المعهد تقديراً لدوره في تعزيز الهوية الوطنية وحفظ التراث.

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز المسلم إن زيارة وفد النادي تفتح أفقاً جديداً في العلاقات الثنائية بين نادي تراث الإمارات ومعهد الشارقة للتراث، من أجل الاستفادة من الخبرات المشتركة.