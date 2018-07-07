فروع نادي سيدات الشارقة توفر رعاية متكاملة للأطفال

المصدر: الشارقة - البيان

استطاعت فروع نادي سيدات الشارقة العشرة الموزعة على المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، أن تثبت نفسها وخلال سنوات من العطاء والجهود المتواصلة كأكثر الوجهات استقطاباً للنساء والأطفال في إمارة الشارقة، والإمارات، لما تقدّمه من خدمات ترفيهية ورياضية واجتماعية وثقافية متكاملة، تراعي في طبيعتها احتياجات ومتطلبات النساء وأطفالهنّ، ضمن مرافق خاصة مجهّزة بأحدث التجهيزات وفق أعلى المعايير.

حضانة

وتجاوباً مع مكانة الإمارة باعتبارها مدينة صديقة للأطفال واليافعين، خصصت فروع النادي حضانة «تاله» المزوّدة بأحدث وسائل الرعاية الصحية والتعليمية والذهنية للأطفال، في مشهد يجسد التكامل الحكومي بين جميع المؤسسات في الإمارة، حيث جُهزت الحضانة بطاقم من مربيات متخصصات، وغرف متعددة ذات مساحات مناسبة مثل غرفة الألعاب، ومشاهدة التلفاز، وغرفة النوم، والتعلم تم تدعيمها بأحدث الوسائل والمواد التعليمية بهدف تنمية مواهب ومهارات الأطفال السلوكية وفقاً لمراحلهم العمرية، فضلاً عن توفير برامج تعليمية وترفيهية متخصصة للأطفال تهدف إلى تنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية، إلى جانب تنظيم الرحلات التعليمية والترفيهية.

رعاية

وقالت آمنة الشناصي، مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة: نجحت الحضانات في تخريج 621 طفلاً في مايو الماضي من الحضانات الموجودة في جميع فروع النادي، وهي الدفعة الثامنة التي تخرّجها الحضانة، ونعتزّ بهذه الإنجازات التي تحسب لسلسلة الإنجازات التي تحققها فروع سيدات الشارقة، فوجود الحضانات يعكس الالتزام في الارتقاء بالأجيال الجديدة وتقديم كل ما يدعم مستقبلهم بالمعرفة والتوعية اللازمة.

بيئة

وقالت سهيلة البلوشي، مسؤول الحضانات بفروع نادي سيدات الشارقة: توفر الحضانات بيئة ملائمة للأطفال لقضاء أمتع الأوقات وأكثرها فائدة، فهي مرافق تسهم في وضعهم ضمن بيئة مناسبة للتعلم واللعب والاستفادة وخوض تجارب جديدة نتيجة احتكاكهم مع أقرانهم الصغار، فنحن في النادي نحرص على أن تكون التنشئة سليمة وصحيحة للأجيال الجديدة كوننا نؤمن بأنهم بناة الغد والعناصر الأساسية للارتقاء بمستقبل الأوطان.