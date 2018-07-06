«كيف تصنع أصدقاء؟» الأكثر مبيعاً منذ ثلاثينيات القرن الـ20

المصدر: دبي - أشرف رفيق

كتب ديل كارنيجي في عام 1936 كتاباً بعنوان «كيف تصنع أصدقاء وتؤثر في الناس؟»، وهو من أكثر الكتب مبيعاً إلى الآن. وكتب كارنيجي في هذا الكتاب أنه وجد أفضل وسيلة على الأرض للفوز في الجدال، أي النقاش، هي تجنب الجدال ذاته.

تجنب الجدال كما تتجنب أفعى مجلجلة أو زلزالاً. الجدل شائع الحدوث بين الناس، لكنه يسبب مشكلات في حياتنا الشخصية والمجتمعية، وفي كثير من الأحيان يبتعد عن نقطة المنطق في الموضوع الجاري مناقشته في الأساس، لكن هناك وسيلة أفضل لتجنب الجدال والفوز في النقاش دون وقوع تلك الخسائر.

ويقترح الكتاب أن تتخيل أنك تؤيد وضع حد أدنى للأجور ومن تناقشه لا يقتنع بهذه الفكرة، فلا يمكنك أن تقول نعم للفكرة، والآخر يقول لا للفكرة، فأنت ترى أنه لا يحسن التفكير وهو يرى الشيء نفسه فيك. بهذه الطريقة لن يصل الطرفان إلى أي اتفاق أبداً، فلا يفهمان بعضهما وليس بينهما أساس للنقاش أو التنازل أو التعاون.

وينصحنا المؤلف أنه، وبعيداً عن الجدال، إذا بعرض أسبابنا، مثل القول بأن العاملين لا ينبغي أن يعيشوا في حالة من الفقر، ثم يرد الطرف الآخر بحجة منطقية أخرى، فيقول بأن ارتفاع الأجور سيجبر الشركات على تقليل عدد الموظفين واستخدامهم لفترات أقل.