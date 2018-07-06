«مفاجآت صيف دبي» ترفيه تفاعلي وحفلات موسيقية

المصدر: دبي - البيان

لا حصر لجوانب وقصص المرح والتشويق والمفاجأة التي تحفل بها فعاليات «مفاجآت صيف دبي» هذا العام، وذلك في شتى مراكز دبي التجارية، حيث يبقى المرح والبهجة عنوانين بارزين لشتى أيام وليالي «الصيف»، ذلك لكل أفراد العائلة، لتشكل تلك المراكز بهذا المضمون الترفيهي والممتع، مقصداً أساسياً للعائلات من سياح ومقيمين، يقضون في أرجائها أمتع وأجمل الأوقات برفقة أطفالهم.

الأبطال الخارقون

يقدّم «دبي مول» لجميع أفراد الأسرة، فرصة لقاء الشخصيات المفضلة لديهم خلال «مفاجآت صيف دبي»، حيث تتحوّل قاعة النجمة إلى منطقة ألعاب تفاعلية عائلية في الفترة من 5 يوليو إلى 4 أغسطس 2018.

ويتضمن هذا الحدث المميز، إطلالات لعدد من أشهر شخصيات الأبطال الخارقين في العالم، الذين يزورون «دبي مول» من «آي إم جي عالم من المغامرات». وستتاح للزوار فرصة اللقاء والتقاط الصور مع «آيرون مان» و«سبايدر مان» و«ثور» من «مارفل»، و«بن 10» من «كارتون نيتوورك»، علاوةً على ديناصورات «الوادي المفقود».

ومن جهته، يدعو «سلايم لاب» في «ذا أوتلت فيليدج»، الصغار إلى تجربة ممتعة خلال مفاجآت صيف دبي، إذ تقدم وجهة التسوّق والترفيه الداخلية الراقية من مِراس، لجميع زوارها، فعاليات خاصة تقام خلال مفاجآت صيف دبي.

وتستمر عروض «ذا أوتليت فيلدج» الخاصة بمفاجآت صيف دبي حتى 28 يوليو، مع دعوة الصغار لزيارة المختبر «سلايم لاب»، الذي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بألعاب السلايم الملونة باستخدام مكونات سرية.

من فعاليات «ذا أوتلت فيليدج»

تجارب حصرية

وكعادته خلال مفاجآت صيف دبي، يستضيف «مول الإمارات» الكثير من اللحظات السعيدة والفعاليات الاستثنائية، بدايةً من الألعاب المشوقة والمسابقات الحية، وصولاً إلى الحفلات الفنية مع أبرز مشاهير ونجوم الفن العرب.

وخلال دورة المهرجان لهذا العام، أعد «مول الإمارات» برنامجاً حافلاً بالتجارب الترفيهية الحصرية التي ستنسي الزوار حرارة الصيف، وتحفزهم على قضاء أمتع الأوقات في المركز مع العائلة والأصدقاء.

وذلك كالعرض الكرتوني المميز دوريات المخلاب، حيث سيقوم الطفل رايدر مع فرقة الكلاب المتخصصة بالبحث والإنقاذ، والتي تضم كل من تشيس، وربل، وسكاي، ومارشال، وزوما، وروكي بأقوى المغامرات والعروض التي ستدخل البهجة على قلوب الأطفال، وذلك ضمن ثلاثة عروض يومية، تنظم عند الساعة 3:00 عصراً، و6:30 مساءً، و9:20 ليلاً.

دبي مول يجمع زواره مع أبطالهم الخارقين

فنون ومهارات

ومع تواصل العروض الترفيهية الشيّقة في أنحاء الإمارة خلال مفاجآت صيف دبي يقدّم «ميركاتو» أجواء مميزة حافلة بالتشويق والإثارة خلال الصيف.

وفي هذا الإطار استضاف المركز العرض الشيق «كرة القدم الحرة» المستوحى من أجواء كأس العالم، إذ قدم العرض أحد محترفي كرة القدم، وهو يستعرض مهاراته الكروية وأسلوبه الحر في لعبة الكرة بأداء مميز وحيل مذهلة أبهرت الحضور وأمتعتهم.

أما عرض السيرك البرازيلي فهو عرض استثنائي مميز نقل الحضور إلى رحلة مليئة بالألوان والإيقاعات البرازيلية الصاخبة التي نشرت أجواء البهجة في كل مكان.