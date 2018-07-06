منجم ذهب بسعر منزل

المصدر: دبي - البيان

لم يكن الأسترالي أنطوني دولين يعلم أنه اشترى منجم ذهب قبل ثلاث سنوات. فالمنزل الذي ابتاعه للسكنى والراحلة، والواقع في مدينة بريسبان، كانت المفاجأة أخيراً أنه يتضمن منجم ذهب في حديقته الخلفية، وذلك طبقاً لما جاء في خبر نشره موقع سكاي نيوز عربية، أمس، نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وتبلغ مساحة أرض المنجم 16.5 هكتاراً. وبعد تفحّص المنجم، تم اكتشاف أنه كان بعمق 6 أمتار، مع تواجد باب حديدي، لكنه لم يشأ اقتحامه لمعرفة ما يتواجد داخله. وخلال الأسبوع الماضي، جرى بيع العقار بمبلغ 1.35 مليون دولار، وهو نفس السعر الذي دفعه دولين حين اشتراه في المرة الأولى.