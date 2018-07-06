«دار مراكش» تحتفي بالمنجز الشعري الحساني

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة بالداخلة، ليلة الشعر الحساني «سحر لغن» وذلك يوم السبت 7 يوليو الجاري ابتداء من الساعة الثامنة والنصف ليلاً بساحة الحسن الثاني، ضمن استراتيجية الدار الخاصة بانتقال الشعر إلى الفضاءات العمومية.

وقد جرى افتتاح دار الشعر بمراكش يوم 16 سبتمبر 2017، بناء على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والاتصال المغربية ودائرة الثقافة بالشارقة في دولة الإمارات. وبعد النجاح الذي عرفته فقرة «ضفاف شعرية» بعين أسردون في بني ملال، تواصل دار الشعر بمراكش الانفتاح على جهات ومدن مغربية، وهذه المرة، في عمق الجنوب بالصحراء المغربية مدينة الداخلة، من خلال الاحتفاء بالمنجز الشعري الحساني.