عرض «كالي القاتل» بالخطأ على «يوتيوب»

المصدر: دبي - البيان

شاهد آلاف الأشخاص فيلماً نشرته الشركة الموزعة له في الولايات المتحدة كاملاً على يوتيوب قبل تدارك الخطأ، وذلك بحسب موقع بي بي سي. وكانت شركة سوني قد عنونت الفيديو قائلة إنه مقتطف ترويجي من فيلم «كالي القاتل».

ولكن الفيديو الذي حملته على يوتيوب كانت مدته 90 دقيقة، فاتضح لمستخدمي يوتيوب أنه أطول بكثير من مقتطفات من الفيلم.

وتم إلغاء الفيديو بعد أن ظل على الإنترنت أكثر من ست ساعات، ولكن أنباء تحميله كاملاً كانت قد انتشرت.

ووصف موقع سي بي أر دوت كوم الذي يعتقد أنه أول موقع إخباري ينشر أنباء تحميل الفيلم كاملاً على يوتيوب، الأمر بأنه «خطأ ملحمي».