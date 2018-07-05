زهور صالحة للأكل تزين الموائد

المصدر: برلين - د ب أ

الزهور الصالحة للأكل طريقة سهلة ورائعة للتزيين. والمشكلة هي أن الكثير من الطهاة الهواة لا يعرفون في الغالب كيف يستخدمونها في الأطباق أو ما هي أنواع الطعام التي تلائمها. وعلى سبيل المثال، لا تلائم زهور اللافندر الحلويات فقط؛ إنها لطيفة بنفس القدر عندما توضع مع الريحان وتقدم مع السمك المشوي. والشيء الوحيد الذي يجب الانتباه له هو عدم المبالغة في مزج التوابل، إذ يمكن أن يصير مذاق الطبق مثل الصابون.

كما أن زهور الكركديه المجففة مثالية مع الليمون؛ قم بمزج تسع ملاعق من مسحوق الكركديه مع ملعقة شاي من الفلفل الحار المطحون ونصف ملعقة من الملح. وانثرها على شرائح الشمام ودعها لعشر دقائق؛ يكفي هذا المزيج 2 كيلو من الشمام.