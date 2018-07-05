«شعراء من موريتانيا» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف بيت الشعر بدائرة الثقافة بالشارقة، «شعراء من موريتانيا»، مساء أول من أمس، بمقره في منطقة قلب الشارقة، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير البيت، وحشد كبير من متذوقي الشعر والإعلاميين، وشارك فيها كل من الشعراء خالد عبدالودود والسالكة المختار والقاضي محمد عينينا والأمجد محمد ومحمد ولد أدومو وقدمتها الشاعرة آية وهبي.

افتتح القراءات الشعرية الشاعر خالد عبدالودود بقصائد لامست الهم الاجتماعي. وقرأت السالكة بنت المختار للوجد والورد. أما الشاعر القاضي محمد عينينا فاستهل قراءاته بأبيات أهداها للشارقة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الشاعر الأمجد محمد قطف من حديقة الوجد مجموعة من الأزهار ليعطر بها المكان، وليرسم على جدران الذات لوحة شعرية لجوهرة الكمال.واختتم القراءات الشعرية الشنقيطية، محمد ولد أدومو بأسلوب مسرحي جاذب وإلقاء ماتع.