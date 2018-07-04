قصائد «بيت الأقصر» تتغنى بالوطن

المصدر: الشارقة - البيان

أقام بيت الشعر في الأقصر، أخيراً، أمسية شعرية تغنى شعراؤها الشباب بحب الأوطان والارتباط بالأرض. قدم الأمسية الشاعر حسن عامر منسق الأنشطة في بيت الشعر بالأقصر، الذي بدأ بالترحيب بضيوف الأمسية وبالحضور الكريم، ثم قرأ بعضاً من السيرة الذاتية للشعراء، حيث بدأ بالشاعر الشاب يوسف عابد، الذي قرأ قصيدة بعنوان: "ثقبٌ بجلبابِ الظلام". ثم تلاه الشاعر وسام دراز، الحاصل على المركز الأول في مسابقة إبداع على مستوى الجامعات المصرية، والذي ألقى قصيدته التي تحمل عنوان: "مُرِّي كآخرِ وردةٍ". أما الشاعر يونس محمد، الحائز على عدة جوائز ونشرت له عدة قصائد في مجلات وصحف أدبية فقرأ من شعره قصيدته "لا بابَ لي غير روحِكِ".

واختتمت الأمسية بالشاعر محمد ملوك، رئيس مجموعة «تجاوز» الأدبية في مدينة المنصورة، وقرأ من شعره قصيدة «هدنة»:

سَــنَةً فَسَــنَهْ

أغرسُ زيتونًا في الباحةِ

أو أرفعُ قدمِي عَن سَوسَنَهْ

يشغلُني الناسُ بِهم