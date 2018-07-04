«عالم مدهش».. نهاية أسبوع ملأى بالمرح والتشويق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تتواصل فعاليات «عالم مدهش» بنجاحها وتنوعها، وستحفل غدا الخميس بأنشطة ثرية ومتنوعة، حيث بمقدور الأطفال والعائلات المشاركة في البرامج والعروض المميزة التي ينظمها عالم مدهش هذا الخميس، بمناسبة انتهاء السنة الدراسية، وتتضمن عروضاً خاصة لفترة محدودة وبرامح تبعث وتنشر أجواء المرح العائلي وتبهج جميع زوار «عالم مدهش».

لعب بلا حدود

وبهذه المناسبة يتحول «عالم مدهش» إلى كرنفال مرح وسعادة في أجواء تمتلئ بالمزايا التي ينتظرها الكبار والصغار. ومنها بطاقة «لعب بلا حدود» التي ستكون متاحة طوال يوم غد الخميس، بحيث يمكن شراؤها والاستمتاع بلعب غير محدود ليوم كامل.

أما عرض دولاب الحظ فإنه يقام عادةً أيام الأحد فقط، لكن يمكن لزوار «عالم مدهش» أن يجرّبوا حظهم بإدارة الدولاب يوم غد الخميس أيضاً لتتاح لهم فرصة الفوز بقسيمة شراء من محلات جامبو للإلكترونيات.

ترفيه

ويقدم «عالم مدهش» محطات ترفيهية مميزة لا بدّ للأطفال التمتع بها، تشمل الاستعراضات والاحتفالات والعروض المسرحية المقامة مع «مدهش» و«هالو كيتي» والمهرجين ولاعبي الجمباز وسائر شخصياتهم المفضلة في «عالم مدهش»، الذي يقام بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي حتى 25 أغسطس، وتنظّمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بحيث يشكل جزءاً من رزنامة صيف مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة السنوية المنتظرة التي تتضمن احتفالات ومهرجانات هدفها ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة.