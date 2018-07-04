«صيف» أتلانتس النخلة حافل بالمغامرات والأجواء المفرحة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن مجموعة فعاليات ومعسكرات صيفية رائعة موجهة للأطفال واليافعين، ينظمها المنتجع مع حلول فصل الصيف، وتوفر لأحد الأبوين فرصة زيارة الشاطئ وحمام السباحة لكل طفل من أطفالهم المشاركين. وبدات الفعاليات الشيقة في الأول من شهر يوليو الجاري، وتنتهي يوم 30 أغسطس المقبل.

وتم تخصيص هذه النشاطات والفعاليات المتنوعة للأطفال واليافعين بداية من عمر 3 سنوات، وحتى 15 سنة. وتشمل البرامج نشاطات تمتد على مدى أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس، ما يمكن الوالدين من الاستمتاع بثماني ساعات من الاسترخاء في مختلف مرافق الشاطئ وحمام الساحة، فيما يخوض أولادهم المغامرات في معسكرات المنتجع. وتتضمن جميع البرامج غداءً يومياً، ووجبات خفيفة صحية، ودخولاً مجانياً إلى مدينة «أكوافنتشر» المائية، وحمام السباحة الملكي، وحمام سباحة «زيرو أنتري» للأطفال، كما يمكن للأبوين الاستمتاع بالطعام في أحد المطاعم الفاخرة الـ 23 المتوافرة في المنتجع.

كنز

مغامرو الصيف فعالية جديدة (للأعمار بين 3 و7 سنوات)، يمكن للمغامرين الصغار من خلالها أن يستمتعوا بتجربة مليئة بالنشاطات المثيرة، بداية من البحث عن الكنز، ومروراً بمسارات الفنون ومختلف المهارات، وليس انتهاءً بالتحول لأبطال خارقين أو علماء عباقرة طيلة فترات اليوم، فضلاً عن الكثير من الفعاليات المرحة في حمام السباحة، التي ستجعل من مغامرة الأطفال ذكرى ممتدة معهم.

ويستمتع الصغار من خلال الفعاليات ببرنامج الطاهي الشاب (للأعمار بين 8 و12 سنة)، الذي يدعو محبي الطعام لرحلة في عالم المطابخ المتنوعة في أتلانتس النخلة، حيث يقوم طهاة المنتجع البارزون بتعليم الأطفال أسرار تجهيز أبرز الأطباق، سواء كانت السوشي الشهير، أو زخرفة الكاب كيك، أو تحضير البيتزا الشهية.