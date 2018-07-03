«دبي الدولي للمجوهرات».. تصاميم مبتكرة ترتقي بخبرات المشاركين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكثر من 500 جهة من العارضين المحليين والإقليميين والعالميين الذين سيقدمون أحدث خطوطهم وتشكيلاتهم وابتكاراتهم في مجال المجوهرات، يستعد «معرض دبي الدولي للمجوهرات» لاستضافتهم في فعاليات دورته الثانية، التي تنظم خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقام على مساحة عرض تزيد عن 200 ألف قدم مربعة، ويوفر المعرض منهجاً فريداً ونموذجاً مبتكراً في التصميم يرتقي بتجارب الزوار نحو مستويات جديدة.

ومن المتوقع أن يسهم المعرض في تعزيز مكانة الإمارة كحلقة وصل محورية في قطاع المجوهرات العالمي، وذلك استناداً إلى مزايا العرض القوية والشراكات الاستراتيجية التي يشهدها، فضلاً عن المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً في البلاد والتي تهدف بمجموعها إلى إرساء حضور قوي للبلاد كحاضنة للمبدعين والابتكار ومركز استثماري مهم.

تضافر

ويأتي انعقاد فعاليات «معرض دبي الدولي للمجوهرات» كثمرة لتضافر جهود شركة «دي في غلوبال لينك»، المشروع المشترك بين مجموعة «إيتاليان إكزيبشن» ومركز دبي التجاري العالمي.

واستناداً إلى رؤيته التي تمزج بين الأنشطة التجارية والمستهلكين، وموقعه الاستراتيجي، والعرض الترويجي المتنقل الذي يسبق المعرض، وبرنامج المشترين، وفرص التجارة واسعة النطاق، وتجارب العملاء الفاخرة التي يتيحها، يشكل المعرض بحد ذاته منصة متميزة تواكب الاحتياجات المتغيرة لأصحاب المصلحة المشاركين فيه بدءاً من المؤسسات التجارية العالمية، ومروراً بتجار الجملة والمصنّعين والتجار، ووصولاً إلى المستهلكين.

خارطة

ويرتقي المعرض بجميع جوانب قطاع المجوهرات العالمي بما في ذلك الحرف اليدوية، والإنتاج، والتوزيع، والمعادن الثمينة، والتوجهات في القطاع وغيرها.

وينقسم المعرض إلى أربع مناطق رئيسية تشمل: العلامات التجارية العالمية، والمجوهرات الفاخرة، والأحجار الكريمة والألماس، ومنصة التعبئة والتغليف والتكنولوجيا، فضلاً عن المنطقة المخصصة للتجارة والمكرّسة للعارضين ممن يتمحور اهتمامهم حول أسواق الأعمال المباشرة بين الشركات.

كما تم تصميم عدد من الوسائل الداعمة، مثل : العرض الترويجي المتنقل الذي يسبق المعرض وبرنامج المشترين، والتي تهدف إلى توفير أفضل مستويات الدعم إلى الجهات العارضة.

وتم تنظيم العرض الترويجي المتنقل، والذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى الفعاليات المتخصصة بالمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط، بهدف رفع سوية وعي المشترين وتعزيز مشاركة الجهات العارضة في معرض المجوهرات الوحيد المتخصص بقطاع الأعمال المباشرة بين الشركات وبين الشركات والمستهلكين في دبي.

ويستهدف العرض الترويجي نخبة مختارة من المشترين، والعلامات التجارية العالمية، ومتاجر المجوهرات الفاخرة، وتجار الجملة والتجزئة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

بينما يتمثل الهدف من برنامج المشترين في جمع أرقى علامات التجزئة المحلية والعالمية والمتاجر الفاخرة مع تجار الجملة والجهات العارضة بغية إتاحة الوصول أمام مجموعة من التشكيلات الفريدة، والمزايا التنافسية، وإفساح المجال لبناء شراكات جديدة في القطاع.

شراكات

ويسهم المعرض في نسخته الثانية بتعزيز مكانة دبي في مجال تجارة المجوهرات عبر إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات التجارية المحلية والعالمية بما في ذلك «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، و«مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات» في الهند، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القادمة.