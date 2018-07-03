«صيف دبي».. فعاليات زاخرة بالمرح والترفيه

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصل مفاجآت صيف دبي نجاحها بعد أسبوع على انطلاقها، لتقدم مجموعة إضافية من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والعروض الجذابة على مدار خمسة أسابيع لغاية 4 أغسطس المقبل، إلى جانب عروض وتسهيلات متنوعة عديدة في مختلف المراكز، وسيحظى الزوار والمقيمون طوال أيام "صيف دبي" من كل الأعمار بفرصة الاستمتاع بفعالية غنية وممتعة في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية في دبي، مثل عروض الشخصيات الكرتونية للأطفال، وحفل غنائي تحييه الفنانة حلا ترك في دبي فيستيفال سيتي مول.

أنشطة

ويقدم ابن بطوطة مول العديد من الأنشطة والفعاليات الشيقة للأطفال، التي تتضمن عرض «باني يو بلو أب ذا كاروتس» الترفيهي المليء بالمغامرات والتشويق في قالب فكاهي، من أداء الثنائي «باغز باني» و«دافي داك»، إضافة إلى عرض «دافي داك في الصحراء» الذي سيعرض مغامرات دافي المضحكة.

كذلك بإمكان زوار سوق التنين 2 الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الحية وورشات عمل ممتعة تناسب جميع أفراد العائلة، إذ يحتضن المركز حتى 7 يوليو ألعاب «كاندي لاند»، التي تتمثل في تحدٍ بين العائلات يخوضون فيه سباقاً بين كرات من الحلوى بأحجام كبيرة، كما يستطيعون، أيضاً، الترفيه بعرض «لوني للأولمبياد» الذي يضم الشخصيات المحببة «تويتي»، و«سيلفستر»و«جوليوس سنيزر»، ابتداءً من 19 حتى 28 يوليو، إذ ستستضيف هذه الشخصيات الشهيرة عروضاً تفاعلية وتعليمية، كما تدعو الأطفال للمشاركة في رقصات ممتعة.

ويحيي الفنان السوري ناصف زيتون، الحاصل على لقب نجم ستار أكاديمي 2010، حفلاً غنائياً في سوق التنين 2، يوم الجمعة الموافق 13 يوليو ، الساعة 7:30 مساءً.

ورش

ويحتضن متجر روبنسونس في دبي فستيفال سيتي مول مجموعة من ورش العمل للمتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي، ابتداءً من 19 يوليو، حيث تضم ورشة تنسيق الورود، وورشة تعلم تحضير العصائر الصحية والوجبات المدرسية المفيدة للأطفال، إضافة إلى ورشة تعليم المكياج، وسيقدّم دبي فستيفال سيتي مول، لأول مرة في الدولة، تجربة «ليجو نينجاجو» الفريدة التي ستشمل أنشطة تفاعلية رائعة، وفرصة مقابلة الشخصيات التي طالما أحبها الجمهور، مثل: لويد وسينسي، كما سيحتضن المركز، أيضاً، حفلاً غنائياً تطرب فيه حلا الترك جماهيرها بأجمل أغانيها يوم الرابع من شهر أغسطس.

تجارب

وهواة الألعاب الإلكترونية على موعد مع فعالية مميزة في «منطقة الألعاب» الخاصة التي ستقام في دبي مول طوال فصل الصيف «بدات 22 يونيو وتستمر حتى 12 يوليو»، كما يقدم دبي مول خلال المفاجآت لعشاق الجمال تجارب حصرية مع خبيرة التجميل المشهورة شارلوت تيلبري، كذلك يمكنهم الاستفادة من جلسات نصائح تجميلية مجانية حول تقنيات المكياج التي يستخدمها المشاهير، كما تقدم ليغو لاند، بالتعاون مع غاليري لافاييت، خلال المفاجآت سحوبات على تذكرتين سنويتين لعائلتين محظوظتين عند إنفاق 950 درهماً، حيث يتم تقديم أربع تذاكر سنوية لدخول ليغو لاند ووتر بارك لكل عائلة في الفترة ما بين 22 يونيو وحتى 4 أغسطس.

ترفيه

يمكن للأطفال الاستمتاع والترفيه بعرض «باو باترول» الشيق في مول الإمارات من 12 إلى 19 يوليو، وسيتي سنتر مردف من 23 يوليو إلى 1 أغسطس، وسيتاح لمحبي كرة القدم ابتداءً من 23 يونيو حتى 15 يوليو المرح بعدة أنشطة لكرة القدم، وفرصة الفوز بجوائز قيمة عند تسجيل أطول هدف، كما تستضيف سيتي ووك عرض «تويز»، يومياً من 28 يونيو حتى 28 يوليو، من الساعة 6 حتى 10 مساءً، كما يقدم ميركاتو خلال المهرجان للزوار فرصة الفوز بسيارة جي إم سي يوكون دينالي موديل 2018، ورحلة عائلية إلى تايلاند، وذلك عند إنفاق 200 درهم في المركز، كما سيسعد الزوار والمقيمون هذا الصيف بعروض كوميدية من «ذا لافتر فاكتوري»، التي ستقدم عروضاً في الفنادق تحت اسم «صيف مليء بالضحك» ابتداءً من يونيو حتى سبتمبر.

حفلات دبي أوبرا

تنظم دبي أوبرا هذا الصيف حفلاً بعنوان «ذا دفينيتيف رات باك»، حيث يقدّم فنانون هم أفضل من يؤدي أعمال فرانك سيناترا ودين مارتن وسامي ديفيس جونيور في العالم، عرضين مميزين لا يمكن تفويتهما، اليوم وغداً. إضافة إلى عرض تحييه سوزان فيغا بدبي أوبرا بعد غد، وعرض كوميدي عربي يقام يوم السادس من يوليو.