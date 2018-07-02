«صفقة اليوم».. مفاجأة فرح صيفية

المصدر: دبي - البيان

تتواصل مفاجآت عروض «صفقة اليوم» خلال الأسبوع الثاني لحدث مفاجآت صيف دبي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، لتشمل تخفيضات قيمة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية ما يغني تجربة التسوّق في دبي خلال موسم الصيف.

ويتاح للمتسوقين خلال هذا الأسبوع الاستفادة من مجموعة صفقات يومية تقدمها محلات تجارية مختلفة.

يقدم متجر ريتوالز في مول الإمارات للمتسوقين تخفيضات تصل حتى 70٪ على مجموعة واسعة من مستحضرات التجميل تشمل كريما مرطبا للوجه، أحمر الشفاه والمزيد من المنتجات الأخرى بأسعار مغرية.

ويوفر العرض الجديد لمفاجآت صيف دبي «صفقة اليوم»، مجموعة من العلامات المحلية والعالمية التي تقدم للمتسوّقين فرصة الاستفادة من عروض جذابة على منتج حصري في موقع تسوقٍ معين كل يوم حتى الرابع من أغسطس ابتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى نفاذ الكمية. كما تتنوع تلك العروض كل أسبوع لتشمل منتجات الأزياء والعناية بالجمال إلى الأدوات والمستلزمات المنزلية الفاخرة.

وتأتي «مفاجآت صيف دبي» ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة الذي يضم مهرجانات تسوّق كبرى، وأيام تخفيضات كبرى، وتجارب تسوّق حصرية، ومناطق ترفيهية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.