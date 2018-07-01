صبغات شعر مستدامة من بقايا الكشمش الأسود

المصدر: إعداد - فاتن صبح

ارتقت قشور الكشمش الأسود في بريطانيا من مرتبة فضلات صناعة العصير إلى مكوّن أساس في صباغ شعر مستدام، سيشكل إضافةً لصناعة تصل قيمتها لعشرة مليارات دولار سنوياً بالعالم.

ويعود الفضل بهذا إلى تقنية جديدة ابتكرها العلماء بجامعة ليدز البريطانية لاستخراج اللون الطبيعي من بقايا الفاكهة لاختراع صبغة شعر مستدامة. إذ يحتوي قشر الكشمش الأسود معدلات عالية التركيز من مادة الأنثوسيانين العضوية الصبغية التي تعطي الكشمش وبعض الأزهار والخضراوات لونها. وتمكّن التكنولوجيا التي حصلت على براءة اختراع، من استخراج الصباغ من الكشمش الأسود بألوان قوية يصبغ بها الشعر.