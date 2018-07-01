روايات أغاثا كريستي أفلام مثيرة

المصدر: إعداد - عمر حرزالله ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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المؤلفة البوليسية البريطانية أغاثا كريستي تعتبر من أهم الكتاب الذين تحولت رواياتهم إلى أفلام بوليسية مثيرة. وعلى الرغم من وفاتها عام 1978، إلا أن أعمالها لا تزال تصور حتى الآن. نستعرض 5 أفلام شهيرة ترتكز على بعض رواياتها.

شيطان تحت الشمس

يستند هذا الفيلم إلى رواية ألفتها كريستي عام 1941 ويدور حول قصة حب تؤدي إلى مصرع العشيقة أرلينا التي تدور الشكوك حول زوجها لكن المفتش بوارو يظهر القاتل الحقيقي.

شق في المرآة (1980)

تدور أحداث الفيلم حول امرأة عجوز تلعب دور المحقق في جريمة قتل نجمة شهيرة، وتتمكن من اكتشاف القاتل.

موت على النيل (1978)

تدور أحداث الفيلم حول جريمة قتل غامضة لامرأة ثرية خلال رحلة بحرية فاخرة عبر نهر النيل، ويتمكن المحقق الشهير بوارو من كشف خيوط الجريمة.

جريمة في قطار الشرق السريع (1974)

تدور أحداث الفيلم حول جريمة القتل تقع بعد توقف القطار قرب يوغسلافيا بسبب كثافة الثلوج. وكالعادة يتمكن بوارو من اكتشاف القاتل.

شاهد الإدعاء

تدور أحداث الفيلم حول محامي بريطاني مخضرم يشتبه بارتكابه جريمة قتل أحد أقربائه المسنين. وسيعاد إنتاج الفيلم قريبا.