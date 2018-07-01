أنشطة المراكز الصيفية تثري ثقافة الأجيال

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي ــ غرافيك: حسام الحوراني

تسهم أنشطة المراكز الصيفية في الدولة بفعالية في الارتقاء بثقافة الأجيال الجديدة وتحفيزهم على القيام بالبرامج الثقافية المختلفة والفنون كالرسم والتأليف. هذا ما خلصت إليه نتائج استطلاع «البيان» على حساباتها الإلكترونية، حول الموضوع إذ أكدت غالبية القراء والمتابعين، أن أنشطة المراكز الصيفية تشجع الطلبة على الاستزادة المعرفية والثقافية وتحصن وعيهم وتجعلهم مهيئين ليكونوا مسهمين حقيقين في مشروعات النهضة والتنيمة الوطنية، إضافة إلى النشاطات الترفيهية.

وتمثل سؤال الاستطلاع ب: هل تسهم أنشطة المراكز الصيفية في الارتقاء بثقافة الأجيال الجديدة ؟ فكانت النتيجة على الشكل التالي: 75% أجابو بنعم و25% بلا على موقع البيان الإلكتروني، أما على فيسبوك فأكد 63% من المستطلعة آراؤهم أنها ذات قيمة إيجابية وبناءة في الخصوص، بينما رأى 37 % عكس ذلك، فيما أتت النتيجة على تويتر ب 59% أجابوا نعم و41 % أجابوا لا.

فعاليات وأنشطة

«البيان»، وبموازاة الاستطلاع، زارت مجموعة من المراكز الصيفية للتعرف على نوعية الأنشطة والممارسات الثقافية التي ترتقي بالأجيال الجديدة، حيث التقت المعنيين، وفي الخصوص، قالت فاطمة الحوسني مدير البرامج والفعاليات في سجايا فتيات الشارقة: نواظب في سجايا الشارقة على تنظيم الفعاليات والأنشطة الذهنية والبدنية، بهدف تطوير المهارات القيادية والرياضية والفنية والتقنية وغيرها لدى الفتيات، إضافةً إلى الارتقاء برصيدهن المعرفي، وتوسيع مداركهن بُغْية إعداد أجيال مثقفة قادرة على المساهمة في عملية النمو والازدهار التي تشهدها إمارة الشارقة خصوصاً، ودولة الإمارات عموماً.

وأضافت فاطمة: حرصاً منا على مواصلة توجيه الفتيات واستثمار الإجازة بفاعلية، فقد أطلقنا البرنامج التدريبي الصيفي لهذا العام تحت شعار «التحدي» وهو برنامج حافل بالعديد من التحديات والورش التفاعلية المنوعة.

فئات عمرية

بدورها، قالت علياء الهرمودي، رئيس قسم إدارة الأعمال في نادي سيدات الشارقة: نحرص في النادي كل عام على تنظيم مجموعة المخيمات الموسمية خلال فترة الإجازة المدرسية، ومنها مخيم مشمس الصيفي، الذي نستهدف معه الصغار والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية، ونطرح من خلال برامجه باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية، التي نعزز بها مسؤولية النادي في الارتقاء بثقافة ومعارف شباب الغد في شتى المجالات، فضلاً عن اكتشاف مواهبهم والعمل على صقلها وتنميتها.

وتابعت علياء: يحفل مخيم مشمس الصيفي لهذا العام بالعديد من الفعاليات الترفيهية والتربوية، التي ستمنح الصغار فرصة الاستمتاع بقضاء صيفاً مفيداً، والانخراط في أنشطة شيقة رُوعي في إعدادها وتصميمها جانب التنويع، والذي سيسهل كثيراً من عملية اختيار الأسر للبرامج التي تناسب صغارهم، لا سيما في المجالات الإبداعية التي تشمل: التأليف، الكتابة، الرسم.. وغيرها من الأنشطة والبرامج الثقافية الأخرى.

سلسلة متنوعة

وأكدت شيخة عبدالعزيز الشامسي مدير مفوضية مرشدات الشارقة، طرح المفوضية سلسلة متنوعة من البرامج الترفيهية والتدريبية خلال الفترة الصيفية تستهدف الزهرات من 7-11 عاماً، والمرشدات من 12-15 عاماً، والمرشدات المتقدمات من 16-18 عاماً، وقالت: نسعى من خلال هذه البرامج إلى مساعدة الفتيات لاكتشاف مواهبهن في مجالات مختلفة، والعمل على تنميتها وتطويرها، حيث تنطلق البرامج الصيفية المخصصة للمرشدات، والمرشدات المتقدمات في الفترة من 1-5 يوليو المقبل، وتشمل مجالات متنوعة وشاملة.

كما أوضحت أنه ينطلق برنامج فن الإتيكيت بتاريخ 8 الى 12 من شهر يوليو والهادف إلى تعريف الفتيات على أساسيات الإتيكيت وآداب الطاولة، ومهارات التعامل مع المواقف الحياتية اليومية، وغرس القيم والأخلاق الحميدة، وينطلق المخيم الصيفي المخصص للزهرات في الفترة من 1- 5 و8-12 يوليو، ليتضمن أنشطة فنية عديدة.