«حول العالم» عنوان موسم صيف أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، عن البرنامج الصيفي حول العالم في كافة مكتبات قطاع دار الكتب، والذي يندرج ضمن موسم صيف أبوظبي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الأطفال والمراهقين على استغلال وقتهم في القراءة أكثر خلال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى استمتاعهم بمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستتيح للجمهور فرصة لقاء كتّابهم المفضلين، والتعرف على نتاجات ومعارف وعلوم ثقافات عالمية.

تحدي القراءة

ويشتمل البرنامج الذي سيتمّ إطلاقه في مكتبة منتزه خليفة، ومكتبة حديقة الباهية، ومكتبة مزيد، ومكتبة الوثبة، ومكتبة المرفأ، ومكتبة زايد المركزية في منطقة العين على مجموعة أنشطة متاحة للأطفال والمراهقين من مختلف الفئات العمرية خلال فترة الإجازة الصيفية.

كما وستطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحدي القراءة الصيفي وهو إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج الصيفي الذي يدعو كافة الأطفال إلى قراءة 30 كتاباً من حول العالم خلال فصل الصيف. يقام هذا البرنامج على مدى شهرين من 1 يوليو ولغاية 31 أغسطس، وهو موجه للطلاب من عمر 6 سنوات ولغاية 16 سنة.

البرنامج يشجع الأطفال والمراهقين على القراءة

أمين المكتبة

ومن بين المبادرات الأخرى برنامج «أمين المكتبة الصغير» الذي يدعو الأطفال من سن 8 إلى 14 عاماً إلى التقدّم بطلب للعمل كأمناء مكتبة لشهر واحد في المكتبة العامة الأقرب إليهم. وسيتسنّى للأطفال الاطلاع على مجريات العمل في المكتبة وتقديم النصائح للزوار بشأن الكتب ومساعدة موظفي المكتبة خلال مناوبة عمل تدوم 7 ساعات. لتسجيل الأسماء في برنامج «أمين المكتبة الصغير»، يشار إلى أنّه سيُطلب من الأطفال تسليم مشروع ختامي عند نهاية مشاركتهم.

أجندة

وتتضمن أجندة البرنامج الصيفي «حول العالم» الذي سيُطلق في كافة مكتبات قطاع دار الكتب هذا الصيف مجموعة من ورش العمل الفنية والحرفية وتعليم اللغات ورواية قصص وورش عمل مبتكرة، وسيضع بمتناول شباب أبوظبي فرصاً كثيرة تحفّزهم على الإبداع وتعلّم ما هو جديد. أما أهم ورش العمل فتشمل تعلّم اللغة الفرنسية والفنون والحرف اليدوية وتزيين الورق، وإعادة التدوير، وفن الأوريغامي، وصناعة الألعاب وغيرها. هذا إلى جانب المسرح التفاعلي، وآداب الإتيكيت الإماراتي، والذي سيغرس سلوكيات الإتيكيت الإماراتي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي وعرفت منذ القدم في قالب تثقيفي وترفيهي للأطفال. بالإضافة إلى ورشة أمن المعلومات في العالم الافتراضي وبرنامج برمجة الروبوتات. وستعتمد كل مكتبة مواضيع ثقافية أسبوعية تحتفي ببلد أو منطقة معينة، وسيتعلّم الأطفال تفاصيل اللغة والثقافة من خلال أنشطة وورش عمل ولائحة كتب دولية. وكذلك ورشة مشروعي التجاري الأول، حيث سيتعلم الناشئة كيفية وضع خطة تتضمن الأهداف، الأفكار، والميزانية، والعديد من المفاهيم التي تقودنا لمشروع تجاري ناجح.

تشجيع

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «أطلقنا البرنامج الصيفي بهدف تشجيع الأطفال والشباب في الإمارات على اكتساب عادة المطالعة ومعرفة المزيد عن ثقافات العالم وتشارك المعرفة. فالقراءة ولا سيما في سنّ صغيرة، سواء أكنا نتكلم عن روايات أو كتب واقعية أو خيالية، تعلّم الأطفال التعاطف والفضول وتسهّل الفهم الثقافي. لقد صمّم البرنامج الصيفي لحثّ الأفراد على المطالعة وحب المعرفة وتشكّل الأنشطة وورش العمل والمبادرات المتنوعة التي يتمّ إطلاقها في مختلف المكتبات العامة دليلاً على الاهتمام والمهارات التي يمكن أن يدعمها قطاع دار الكتب ويغذيها في صفوف الشباب. ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية جداً في ختام البرنامج بحيث يستمتع الأطفال بالتجارب التي أعددناها لهم ويستفيدوا منها».

أطفال مشاركون في البرنامج

نبذة

تأسست دار الكتب عام 1981 لتغدو واحدةً من أضخم كنوز المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونبعاً ثقافياً ينهل منه المثقفون والباحثون والعلماء. وتتولى المكتبة مسؤولية إنشاء المكتبات الإقليمية والمحلية ومكتبات الأطفال، بالإضافة إلى المكتبات المتنقلة. كما تدعم المكتبة حركات النشر المحلية وتترجم العديد من الأعمال الأدبية على مستوى العالم وتشجع الكتّاب والباحثين الإماراتيين على نشر مؤلفاتهم الأدبية وأعمالهم الأكاديمية. وتولت المكتبة الوطنية مسؤولية جمع وحفظ وعرض المخطوطات العربية والإسلامية القديمة التي تغطي مواضيع متنوعة في مختلف مجالات الأدب والدين والعلوم والفنون. يُذكر أنّ الأنشطة كلها مجانية ومتاحة للأطفال بمختلف أعمارهم.

وللتسجيل والمشاركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://library.dctabudhabi.ae/، أو أحد أفرع مكتبات دار الكتب.

مشاركون

من بين الكتّاب العرب المشهورين المشاركين في البرامج الأسبوعية ميثاء الخياط، وسحر نجا محفوظ، وسارة الحمادي، والشيخة مريم صقر القاسمي، وبدرية الشامسي، ونادية النجار، ودافن وجيرالد مرسر، وسارا سيليس، وخديجة قدسي، وأحمد الشعيبي وغيرهم.