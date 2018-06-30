معرض «مصنع الألوان» ضيف مدينة نيويورك الصيفي

المصدر: إعداد - فاتن صبح

تضرب مدينة نيويورك هذا الصيف موعداً مع معرض «مصنع الألوان» المبهرج ممتداً على مساحة 20 ألف قدم مربع في شارع سبرينغ 251 بحي سوهو، يستعرض فيه عدد من الفنانين المحليين والعالميين أعمالهم.

ويأتي المعرض مصمماً على «فتح أعين الجماهير وزيادة الوعي لديهم حول الحضور اللوني المشرق المطبوع في حياتهم اليومية»، ويحرص من هذا المنطلق تحديداً على رفع معنوياتهم وتحسين مزاجهم، كما يمنح الكثير منهم بلا أدنى شك عيش لحظات كثيرة يمكن توثيقها عبر موقع انستغرام.

ويتميز المعرض بوجود ملعب تمّ افتتاحه بالأصل في سان فرنسيسكو العام الماضي ويأتي مبهرجاً بألوان قوس قزحٍ للكبار ويحلّ ضيفاً مبهجاً على نيويورك في أغسطس من هذا العام.

وقدم الفريق لمحةً عما سيكون بانتظار الزائرين لمعرض بتدشين ممشى الألوان في حديقة متحف كووبر هيويت. وضم الممشى المخطط 265 لوناً من الألوان التي طبعت لحظات أعضاء الفريق أثناء استكشافه مدينة مانهاتن، بدءاً من اللون الزهري على حافلة بيع المثلجات وصولاً إلى الأخضر العشبي على مقاعد الحديقة العامة. وقال غوردان فيرناي، الشريك المؤسس للمعرض في معرض تعليقه:«تنظر إلى المدينة بعين مغايرة حين تكون في مهمة البحث عن الألوان».

ألوان تعبق بمعان عميقة

مناظرة

يذكر أن بعض التصاميم تعبق بالإضافة إلى الألوان الصارخة بالمعاني العميقة. فقد لجأت الفنانة توشا ستيماج في معرضها في سان فرانسيسكو على سبيل المثال اللون البرتقالي لإقامة مناظرة بينه وبين هوية ذوي البشرة السوداء البارزة في أعمالها. وقامت للغاية بجمع الأسماك الذهبية وقطع الجبنة وأغراض أخرى ضمنتها عملها الإبداعي في معرض «مصنع الألوان».