«صيف دبي».. فعاليات مفعمة بالمرح في عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

توفّر مفاجآت صيف دبي الكثير من خيارات الترفيه للمقيمين والسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تلائم الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات.

سيتي ووك

يحظى زوّار منطقة سيتي ووك بعدد من المفاجآت الإضافية المتنوعة، حيث تنظم وجهة التسوق الشهيرة مجموعة من الفعاليات الترفيهية والعروض. كما يستطيع المتسوقون الاستفادة من خصم إضافي بنسبة 20٪ على عدة متاجر.

ويمكن للعائلات حضور عرض «موزايكا غروب» الذي يقام كل ساعتين من الساعة 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى زيارة خاصة مفاجئة من شخصية مدهش المحبوبة. يتاح للصغار أيضاً الاستمتاع والاستفادة من عروض مميزة في الوجهات الترفيهية مثل: «هوب زيرو»، «ماتيل بلاي تاون» و«ذا جرين بلانيت».

ولا تتوقف المفاجآت عند ذلك، إذ يمكن للمتسوقين في سيتي ووك الاستمتاع بعرض «تويز» المسرحي الغنائي للمنتج ميلتون موريسي من شركة «وست إند»، في إطار العروض الترفيهية لمفاجآت صيف دبي خلال الفترة بين 28 الجاري و28 يوليو، ويجمع العرض بين الموسيقى وتصاميم الرقصات المذهلة والأزياء والديكورات الرائعة ليحكي قصة خيالية عن رحلة فتاة مغامرة في أرض الألعاب، وهي مستوحاة من قصة الأطفال المحببة، المدينة السحرية «ذا ماجيك سيتي»، للمؤلفة البريطانية إديث نسبيت. وفضلاً عن ذلك سيحظى الزوار بالمزيد من الفعاليات المسلية مثل عرض «بالون تويستر» وفناني الكاريكاتير، الرسم على الوجه وعروض المهرجين.

مجموعة واسعة من الفعاليات في «عالم مدهش»

دبي مول

هواة الموضة والجمال على موعد مع فرصة حصرية لتعلم أسرار الماكياج من الفريق المحترف والمبدع لفنانة التجميل الشهيرة شارلوت تيلبوري. وسواءً كان المكياج مستوحى من أعين القطط مثل كحل كايت موس أو التألق الذهبي لجنيفر لوبيز، يمكن لهواة الجمال التوجه إلى دبي مول وحجز موعد لتعلّم أحدث النصائح والتوجّهات للحصول على مظهر يليق بفعاليات السجادة الحمراء.

مارينا مول

سيحصل المتسوقون في دبي مارينا مول على فرصة الفوز بمبلغ 25 ألف درهم إماراتي عند إنفاقهم 100 درهم أو أكثر، حيث يحصل الضيوف عند إبراز إيصالات الشراء على فرصة دخول «غرفة الكرات» التي أنشئت خصيصاً للمناسبة ومحاولة العثور على واحدة من 50 كرة ذهبية والظفر بإحدى الهدايا الخفية الكثيرة التي تقدمها المتاجر، فضلاً عن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

بجائزة

وسوف يحصل عشاق كرة القدم على فرصة الفوز بجائزة يومية قدرها 1000 درهم إماراتي عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في سيتي سنتر مردف أو مول الإمارات، والدخول في السحب للتتويج كبطل لعبة «الفيفا» من إي إيه سبورتس في دبي والحصول على جائزة كبرى تبلغ 50 ألف درهم إماراتي، حيث سيواجه كل لاعب يصل للدور النهائي إحدى الشخصيات البارزة في عالم الألعاب الإلكترونية من أجل كسب جائزة إضافية إذا تمكن من الفوز.

عروض «صفقة اليوم» تتواصل خال الأسبوع الثاني للحدث

«مدهش»

يمكن للأحباء الصغار الاستمتاع ابتداءً من العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل خلال نهاية هذا الأسبوع في عالم مدهش الذي يقام حتى يوم 25 أغسطس، والمشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستمتد أيضاً على قاعتين إضافيتين لتوفير المزيد من المتعة والتسلية.

تحدي الألعاب

يمكن لهواة الألعاب الإلكترونية التوجّه إلى «منطقة الألعاب» التي تم إنشاؤها خصيصاً في دبي مول للحصول على فرصة اللعب على جهاز بلاي ستيشن جديد والتنافس للفوز بجوائز مميزة، من خلال المشاركة في ثلاث ألعاب: «الفيفا 18» (نسخة كأس العالم)، و«بلايلينك»، و«فورتنايت»، وذلك لفرصة الفوز بقسيمة بلاي ستيشن.

صفقة اليوم

تتواصل مفاجآت عروض «صفقة اليوم» خلال الأسبوع الثاني لحدث مفاجآت صيف دبي، لتشمل تخفيضات قيّمة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية ما يغني تجربة التسوّق في دبي خلال موسم الصيف.

ويتاح للمتسوقين خلال هذا الأسبوع الاستفادة من مجموعة صفقات يومية تقدمها محلات تجارية مختلفة.

ويوفر عرض «صفقة اليوم» مجموعة من العلامات المحلية والعالمية التي تقدم للمتسوّقين فرصة الاستفادة من عروض جذابة على منتج حصري في موقع تسوقٍ معين كل يوم حتى الرابع من أغسطس ابتداءً من الساعة الـ10 صباحاً حتى نفاد الكمية. كما تتنوع تلك العروض كل أسبوع لتشمل منتجات الأزياء والعناية بالجمال إلى الأدوات والمستلزمات المنزلية الفاخرة.