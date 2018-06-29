كتب الأطفال المصوّرة دروس في الرحمة والواقع

المصدر: إعداد - فاتن صبح

قد تكون كتباً للأطفال، كما قد تكون مليئةً بالصور لكنها لا تحمل بالضرورة رومانسية كتب الأطفال وموضوعاتها السابحة في الخيال، بل تلامس واقعاً لم يعد بعيداً عن حياة الأطفال ومعايشتهم اليومية بل وتطلعاتهم المستقبلية.

هكذا هي قصة «بيللي والوحش» للروائية البريطانية ناديا شيرين حول بطلة تنقذ أصدقاءها من براثن الوحش الأخضر الفظيع.

أما «قلق روبي» لطوم بيرسيفال فتروي بشكل فني مرح قلق طفلة تلاحقها كتلة لزجة صفراء غريبة تنتفخ وتتكوّر وتظل تلاحقها إلى أن تتعلم كيف تقلّصها بمجرّد التحدث عن مخاوفها.

من رواية «يوم وقعت الحرب»

الطباخ والملك

وتخبرنا جوليا دونالدسون بأسلوب كوميدي مضحك في «الطباخ والملك» قصة شيف عصبي يتمرّن ليصبح طباخ الملك.

أما المؤلفة الألمانية أنتشي دام فتستكشف في روايتها المؤثرة خوابي العزلة. وتخبرنا في قصة «الزائر» عن بطلتها إليز التي يتآكلها الخوف من العناكب والناس والأشجار، ويحرمها الخروج من بيتها. وقد اختارت دام المهندسة المعمارية أن توضح رسومات الرواية بشخصيات مصغرة صنعتها بيدها وصورتها فمنحت الرواية طابعاً حقيقياً.«أول عملية سطو لطفل على مصرف» تدور حول سارق صغير الحجم يلعب دور العقل المدبر لسرقة مصرف بعد أن يحرمه أبواه من شراء حيوان أليف. وقد تعاون الكاتب جيم والي مع ستيفن كولينز الرسام الشهير صاحب الشخصيات الطولية الجاذبة للأطفال.

يوم وقعت الحرب

وعن الانتهاكات تحدثت نيكولا ديفيس في روايتها الأخيرة «يوم وقعت الحرب» وهي التي اشتهرت بقصيدة كتبتها للحكومة البريطانية بعد رفضها استقبال ثلاثة آلاف طفل لاجئ عام 2016. وحملت الرسومات توقيع ريبيكا كوب التي تنجح خطوطها على الدوام بخلق مشاعر الحزن والبهجة معاً.