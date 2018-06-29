«مصطفى زاد» يفوز بجائزة المهرجان المغاربي للفيلم

المصدر: وجدة - رويترز

فاز الفيلم التونسي «مصطفى زاد» للمخرج نضال شطة بالجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم المغاربي بوجدة الذي أسدل الستار على دورته السابعة مساء الأربعاء في المملكة المغربية.

الفيلم بطولة عبدالمنعم شويات وفاطمة الناصر وعيسى حراث، وتدور أحداثه حول مصطفى الذي يعمل مذيعاً في الراديو والمشاكل الشخصية التي يتعرض لها وتقاطعها مع المشكلات العامة للبلاد قبل 24 ساعة من الانتخابات التونسية في 2014.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل ممثل في المهرجان، والتي ذهبت إلى عبدالمنعم شويات فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين المغربية سارة بيرليس عن دورها في فيلم (الفراشة) والتونسية سندس بلحسن عن دورها في فيلم (بنزين).

كما فازت الجزائرية ياسمين شويخ بجائزتي أفضل إخراج وأفضل سيناريو عن فيلمها (إلى آخر الزمان) فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي (نوح لا يعرف العوم) للمخرج رشيد الوالي.

وضمت مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستة أفلام من المغرب وتونس والجزائر.