«صيف دبي» في «لا مير».. عروض ترفيهية ومسابقات

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «لا مير»، الوجهة الشاطئية الرائدة من مِراس، استضافة مجموعة من الفعاليات والنشاطات المميزة خلال موسم «مفاجآت صيف دبي 2018». وبإمكان المتسوقين زيارة الوجهة للاستفادة من العروض التي لا تضاهى والمشاركة في مسابقات الإنفاق والفوز بجوائز قيّمة، في حين سيكون الأطفال على موعد مع العديد من الألعاب الرائعة والعروض الترفيهية.

وستقوم «لا مير لاجونا» بإنشاء منطقة ألعاب خاصة للأطفال تضم مساراً للحواجز ورشاشات مائية، حيث تبلغ قيمة اللعب لعشرين دقيقة 20 درهماً، ويمكن للأطفال اللعب ضمن مجموعات ضد بعضهم بعضاً. وتتوافر التذاكر في المكان المخصص لها بالقرب من منطقة الألعاب اعتباراً من الخامسة عصراً حتى العاشرة مساءً.

ولعشاق العود نصيب أيضاً، إذ سيتجول عازف عود في المطاعم المنتشرة في الوجهة لعزف أجمل الأنغام العربية الأصيلة بدءاً من 22 يونيو حتى 30 يونيو.

كما سيسعد الزوار برؤية فنان يعزف الإيقاعات الموسيقية باستخدام عدة آلات مصنوعة من الأشياء المستعملة يومياً مثل الآلات الكاتبة ومعدات المطبخ، وذلك من 21 يوليو حتى 31 يوليو المقبل. أما الفرق المتجولة التي سترتدي ملابس على هيئة الأزهار فسوف تدهش مرتادي «لا مير» بعروضها الرائعة اعتباراً من 1 حتى 4 أغسطس.

وفي إطار مسابقة الإنفاق والفوز بالجوائز، سيحصل المتسوقون على بطاقة «امسح واربح» عند إنفاق 250 درهماً، حيث تشمل الجوائز 100 تذكرة للعائلات لدخول منتزه لاجونا المائي خلال موسم مفاجآت صيف دبي، إضافة إلى حسومات من منافذ التجزئة والمطاعم المشاركة في الفعالية، مثل «صن آي»، و«آي سي»، و«نيو نوار بيوتي سنتر»، و«فيسنز»، و«سيفن فرايداي»، و«زوزو»، و«ستيكانجي»، و«ميزو دو جوليت»، و«ترينا ترك»، و«ليتل وورلد ديسكفري سنتر»، و«باك يارد باربكيو»، و«تريج كافيه»، و«موتوماشي»، و«برتزل وورلد»، و«أمورينو»، و«تارت بيكري»، و«يا ميزا».

عالم مدهش

على جانــب آخر، استضــــاف عالم مدهش الواقع في مــــركز دبي التجاري العالمي 5 آلاف طالب من كافة أنحاء مدارس الدولة خلال الأسبوع الماضي، حيث استــــمتعوا بمجـــموعة متــنوعة من الألعاب والأنشطة والمحطات الترفيهية.

وقد رحّبت الشخصية المحبّبة «مدهش» بالأطفال الذين قاموا بجولة خاصة في المكان وأتيح لهم استكشاف الألعاب المتنوعة والعروض المسرحية.

مرح عائلي

وتتضمّن النسخة 19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح العائلي المستمر طوال 80 يوماً من فصل الصيف. ويستمرّ «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهـــرجانات والتجزئة، إحدى مؤسســـات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، في مركز دبي التجاري العالمي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، حتى 25 أغسطس ويرحّب طيلة هذه الفـــترة بالضيـــوف الراغبين في المشاركة في المــرح بمختلف أعمارهم.

ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 11 ليلاً. ويبلغ رسم الدخول 25 درهماً إماراتياً ويكون الدخول مجانيّاً للأطفال دون سنّ الثالثة والمسنين وأصحاب الهمم.