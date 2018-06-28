سالم الدرعي يروي مآثر القائد المؤسس المتفردة

المصدر: دبي - البيان

تستضيف حلقة يوم غد، الجمعة، من برنامج «عام زايد» على قنوات مؤسسة دبي للإعــلام، في الثانية بعد الظهر، سالــم بن ثعلوب الدرعي، الذي رافق المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رحلات القنص «الصيد» في العديد من الدول، إذ يعد واحداً من الرجال الذين عاصروا الراحل الكبير واعتمد عليهم في الإشراف على تضمير الهجن.

ويروي ضيف الحلقة الجديدة، الأثر الكبير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حياته، بعد أن تعلم منه الكثير من المهارات الحياتية والصفات الإنسانية النبيلة، في الوقت الذي يروي بن ثعلوب الدرعي مآثر الشيخ زايد المتفردة ومدى عطفه، رحمه الله، على جميع من كانوا حوله دون استثناء، مهما اختلفت ألوانهم أو أعراقهم ومناصبهم، مبيناً أنه لم يفرق في المعاملة بينهم، حيث كان بحق قائداً متفرداً واستثنائياً بين قادة عصره.

مناسبة وطنية

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجــديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليــكون مناسبة وطنية تــقــام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مـــع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبنـــاء ونهضة الـــدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجـــسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفــعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤيــة «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكــانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادؤه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد.

موعد

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.