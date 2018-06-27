«مدهش» يستقبل زوار برج خليفة في الطابق 112

المصدر: Ⅶدبي - البيان

سيحظى زوار قمة البرج في برج خليفة بفرصة الاطلاع على عالم مدهش، أحد أكبر مرافق الترفيه العائلي المغلقة في المنطقة، والذي يستمرّ حتى 25 أغسطس المقبل، من خلال تجربة ترفيهية تفاعلية تجري هذا الصيف في الطابق 112. ويعد «عالم مدهش» هذه السنة العائلات والأطفال باصطحابهم في رحلة عائلية زاخرة بالمرح لم يختبروا مثلها من قبل، مشكلاً بهذا الوجهة الترفيهية المغلقة الأفضل التي يمكن ارتيادها هذا الصيف. فسيجد الضيوف في الطابق 112 مسرحاً تقام عليه خمسة عروض حية يومياً، إضافة إلى العروض الترفيهية وكرنفال مصغّر، إلى جانب إمكانية مقابلة «مدهش» والمشاركة في الكثير من المحطات التفاعلية المسلية.

مكانة متميزة

في هذا الإطار، قالت سهيلة غباش، مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يحتلّ عالم مدهش مكانة مميزة في قلوب الناس وعقولهم في دبي، وأردنا هذا الصيف أن نقدم لهم تجربة مختلفة ونتيح لـ«مدهش» التواصل مع شريحة أكبر من الصغار والكبار. فالحملة الجارية في برج خليفة تستهدف زوار دبي وتسعى إلى نشر محبة «مدهش» خارج أروقة مركز دبي التجاري العالمي.»

صيف دبي

من ناحيته، قال أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لعمليات المجموعة لدى إعمار العقارية: «يشكّل عالم مدهش جزءاً لا يتجزأ من تجربة مفاجآت صيف دبي، إذ يبعث السرور في نفوس زواره، ولا سيما الأطفال منهم، ونحن نزيد سعادتهم من خلال الترحيب بـ«مدهش» في قمة برج خليفة.