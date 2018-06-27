20 ساعة من الموسيقى ترحب بضيوف دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف مطارات دبي مهرجاناً موسيقياً يستمر نحو 10 ساعات متواصلة يومي الخميس والجمعة المقبلين 28 و29 الجاري، في مبنى الكونكورس بي وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. ويأتي تنظيم هذا الحدث الذي يصادف توقيته أكثر الأيام ازدحاماً بالمسافرين في موسم الصيف الحالي، ضمن المبادرات الفنية المميزة التي تهدف لجعل تجربة السفر عبر مطار دبي الدولي ذكرى طيبة تعلق في الأذهان. ويؤدي العروض الغنائية نيوتن فولكنر المؤلف والمغني البريطاني، بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين من جميع أنحاء العالم.