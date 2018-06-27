«عاشق عموري» إلى العالمية في 5 مهرجانات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

بعد النجاح الجماهيري والفني الذي حققه الفيلم السينمائي «عاشق عموري» للمخرج الإماراتي عامر سالمين المري، بعد عرضه في صالات السينما منذ فترة، ينتقل الفيلم من العروض التجارية إلى المشاركات العالمية، حيث يشارك في المسابقات الرسمية بـخمسة مهرجانات دولية هي: مهرجان «الفيلم العربي في باريس» - فرنسا الشهر الجاري، وفي مهرجان «وهران الدولي» في الجزائر، ومهرجان «جاغران السينمائي» في نيودلهي، ومهرجان «الفيلم العربي في مالمو» في السويد في شهر أكتوبر المقبل ومهرجان رولان في أرمينيا. وعن مشاركات «عشاق عموري» العالمية قال المخرج عامر سالمين المري: يعتبر قبول الفيلم في خمسة مهرجانات شهادة نجاح على المستوى الفني المتميز الذي يقدمه الفيلم والسينما الإماراتية.