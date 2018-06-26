«صيف دبي» ترفيه متنوع يجذب الأطفال والعائلات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

بدأ سوق التنين 2 في استعداداته لتصدر وجهات الترفيه العائلية خلال مفاجآت صيف دبي 2018 عبر فعاليات شيقة، تضم جوائز متعددة بينها سيارة دودج رام في انتظار رابح كل أسبوع، وعروض لوني تونز المباشرة أمام الجماهير، وألعاب كاندي لاند، والمسيرات التي تجوب أرجاء المول، والكثير من الفعاليات المدهشة الأخرى.

تسوق بقيمة 200 درهم في أي من متاجر ومطاعم سوق التنين 2 واغتنم فرصة الفوز بسيارة دودج رام الجديدة كلياً.

كاندي لاند

في عالم المذاق اللذيذ «كاندي لاند»، مملكة المغامرات بطعم الحلويات، هناك سباق مليء بالحماس بين تلال الحلوى والكائنات المقيمة بالمملكة العجيبة من 4 مساءً حتى 9 مساءً.

وفضلاً عن ذلك، ستعقد ورش العمل المرحة في كاندي لاند من الساعة 2 مساءً حتى العاشرة مساءً في الفترة ما بين 28 يونيو حتى 7 يوليو. وتضم الفعاليات كذلك مسيرات كاندي لاند الحاشدة، والتي تنطلق من سوق التنين 1 إلى سق التنين 2 في الفترة بين 28 إلى 30 الجاري، ومن 5 إلى 7 يوليو.

ألعاب لوني

شخصيات كرتونية محبوبة مثل تويتي، وسيلفستر، وجوليوس سنيزر في العرض الحافل بالمتعة والمرح، والذي يحلق بالأطفال في رحلة فريدة يغمرها الانطلاق والحركة والرقص التفاعلي.

كما تتاح الفرصة للأطفال للمشاركة في أنشطة تعليمية وورش عمل ممتعة في منطقة مرح لوني تيونز من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً من 19 يوليو وحتى 28 يوليو.

جولات ترفيهية

يستقبل سوق التنين 2 كلاً من سويت أيس كريم، ووستيلت بوبيتير، وستراز ضمن الجولات الترفيهية لدبي للسياحة في زياراتهم للمول عند الساعة الرابعة في أيام مختارة في الفترة ما بين 15 يونيو وحتى 4 أغسطس.

عروض حية

وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يفاجئ ابن بطوطة مول رواده خصوصاً من الأطفال بعرضين عالميين مدهشين، ليضفي المزيد من المتعة والتشويق على احتفالات الصيف.

وتنطلق احتفالات الوجهة ابتداءً من 28 الجاري، حيث تتضمن العروض الحية التي يستضيفها ابن بطوطة مول «باغز باني والجزر المسحور»، و«مغامرات دافي داك الصحراوية»، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من العروض الترفيهية الشيقة.

وتنطلق العروض في عدد من الأيام المحددة بدءاً من 28 الجاري، وحتى الرابع من أغسطس المقبل بردهة الصين.

وبمقدور زوار المول الاستمتاع بمشاهدة العرضين «باغز باني والجزر المسحور» في الفترة بين 28 الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، و«مغامرات دافي داك الصحراوية».