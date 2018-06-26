«بيت الأقصر» يستذكر رواد الثقافة والشعر

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

استضاف بيت الشعر بالأقصر أخيراً في برنامجه الدوري «شاعر وتجربة» الشاعر شعبان يوسف، وقدم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر. بدأ الشاعر حسين القباحي حديثه مرحباً بضيف الأمسية، ثم انتقل إلى التعريف بالشاعر الضيف، وهو شاعر وناقد مصري. بدأ الشاعر شعبان يوسف بالحديث عن نشاطه الثقافي وأنه يعتبر نفسه جندياً في ساحة الثقافة، ثم تحدث عن مجلة «الكاتب» في منتصف السبعينيات والتي كان يرأس تحريرها الشاعر صلاح عبد الصبور، مسترجعاً علاقته بهذه المجلة على أنها كانت انطلاقة شعراء السبعينيات، ثم من بعدها مجلة «إضاءة» التي نشرت له أول قصيدة عام 1978.