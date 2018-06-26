«يا سلام» يستعد لاستقبال «المواهب الناشئة»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

يستعد مهرجان ياسلام لاستقبال مسابقة «المواهب الناشئة» 2018 من فلاش للترفيه، بعد نجاحها على مدى ثلاث سنوات متتالية، وتهدف إلى توفير منصة فريدة للمواهب الموسيقية الإقليمية، وخصوصاً منطقة الخليج، لعرض مواهبهم في مسابقة عام 2018.

تعد مسابقة المواهب الناشئة، فرصة للموسيقيين الطموحين، فهي منصة فريدة للتعريف بالمواهب الموسيقية الناشئة إقليمياً، ستسهم بالتعريف عن مواهبهم وأصواتهم، وترتقي بهم للشهرة في ساحة المواهب الموسيقية في منطقة الخليج. ويتعين على الفنانين والفرق الطامحين للمشاركة في المسابقة، إرسال روابط لأغانيهم وصورهم، والنسخ الأولية من مؤلفاتهم الموسيقية، من خلال موقع yasalam.ae قبل الساعة 11:59 يوم السبت 29 سبتمبر.

وسيشارك النجوم الواعدون في دورة تدريبية لمدة أربعة أسابيع، لاختبار قدراتهم الإبداعية والحصول على الإرشادات اللازمة في المجال، واكتساب الخبرة الموسيقية المحلية. كما ستدعمهم الدورة التدريبية، في تطوير مواهبهم الموسيقية، وبناء هويتهم الخاصة.

ويُمنح جميع المغنين والفرق الموسيقية في منتصف الدورة التدريبية، فرصة فريدة لأداء جلسة صوتية في مكان يتم تحديده مسبقاً في العاصمة، ليعرضوا مهاراتهم وكل ما تعلموه أمام جمهور حماسي.

بعد انتهاء فترة التدريب والتعليم المتعمقة، سيختار الحكام والمرشدون، المرشحين الثلاثة الأوائل، وستتيح مسابقة يا سلام للعام الثاني على التوالي، إمكانية اختيار مرشح رابع، سيتم اختياره من قبل الجماهير. وسيؤدي المرشح الرابع أغنيته في المرحلة النهائية يوم الخميس 22 نوفمبر في «دو أرينا»، حيث سيتم تتويج الفائز أمام جمهور يا سلام العالمي.