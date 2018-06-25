انطلاق فعاليات الدورة 7 لجائزة الفجيرة للتصوير الضوئي

المصدر: الفجيرة - البيان

انطلقت أمس فعاليات «جائزة الفجيرة الدولية للتصوير الضوئي» في دورتها السابعة وتستمر حتى الأول من مايو 2019 لتخضع بعدها الأعمال المقدمة للتقييم من قبل لجنة الحكام التي تضم نخبة من الخبراء والأساتذة في عالم التصوير الضوئي.

وتهدف الجائزة - التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية - إلى الإسهام الفكري والجمالي في حقل الإبداع البصري وتقديم أعمال إبداعية تعبر عن الواقع المحلي ورفد الذائقة الجمالية وإثراء عوالم الفنون البصرية وتشجيع المهتمين في مجال التصوير الفوتوغرافي على تقديم إبداعاتهم ودخول ميدان التنافس للإعلان عن قدراتهم الفنية.

وتتضمن الجائزة سبعة محاور رئيسية تذهب جائزة العدسة الذهبية فيه لمستحقها بحسب قرار لجنة التحكيم وتحمل المحاور العناوين التالية المحور الأول بعنوان «قصة للصورة الصحفية» وهي قصة على شكل صور متسلسلة يتم الاشتراك بـ 5 - 6 صور فيها تكمل حكاية الصورة والمحور الثاني «الصور العامة» نبض الشارع أو الطفولة أو الحياة البرية والبحرية أو الرياضة وتقدم على شكل صورة منفردة تجسد المحور العام بينما يحمل المحور الثالث عنوان «الأسود والأبيض» ويركز على الصور الفنية غير التقليدية التجريدية من خلال استثمار العامل الرقمي في الكاميرا دون اللجوء إلى البرمجيات والمحور الرابع يأتي تحت عنوان «الفجيرة كما أراها» ويجري التركيز فيه على تصوير البحر والبر الجبل والوادي والسياحة ونبض الشارع والتراث والموروث الشعبي والتصوير تحت الماء، فيما يحمل المحور الخامس «الحياة البرية والبحرية» ويركز على الصحراء بتموج ألوانها الذهبية إلى البحر، حيث أغاني الصيادين وأهازيجهم من ليوا إلى شواطئ الفجيرة أما المحور السادس فهو عبارة عن مقطع فيديو مصور لمدة دقيقة واحدة إلى دقيقتين يمثل كافة المحاور مجموعة ومنفردة.