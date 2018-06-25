«البيت بيت أبونا» قضايا إنسانية بطابع ترفيهي

المصدر: أبوظبي - البيان

قدمت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي بالتعاون مع مجموعة أم بي سي، مسرحية الرعب الكوميدية الخليجية المعروفة «البيت بيت أبونا» يومي الجمعة والسبت الفائتين على مسرح شاطئ الراحة، احتفالاً بانطلاق النسخة الخامسة من موسم صيف أبوظبي 2018.

تشكّل المسرحية جزءاً من أجندة العروض المكثفة الخاصة بموسم صيف أبوظبي 2018 والتي تسعى دائرة الثقافة والسياحة من خلالها إلى تقديم سلسلة متنوعة من الفعاليات والعروض لجميع أفراد العائلة. وتحظى هذه الفعاليات بإقبال واسع من الجمهور الخليجي، حيث إنه إحدى الأسواق المستهدفة في موسم صيف أبوظبي.

وتسلّط هذه المسرحية الضوء على قضايا إنسانية أهمها صلة الرحم والتفكك الأسري بعد وفاة الأهل، حيث تروي قصة والد متوفى يطارد أبناءه في محاولة للمّ شملهم، ومحاولة جعلهم يتقربون إلى بعضهم البعض مجدداً. والمسرحية من بطولة هيا الشعيبي، وسعاد علي، وبمشاركة ثامر الشعيبي، وعبدالملك المزيعل ويوسف المطر. وقد أثنى المشاهدون على أداء الممثلين وبراعتهم في الكوميديا وأعجبوا بعنصر الرعب الطاغي على المسرحية.

ويستكمل موسم صيف أبوظبي عروضه الممتعة هذا العام، حيث يمكنكم مشاهدة عرض بينكفونج وجولة بيبي القرش من 28 إلى 30 يونيو في دلما مول، وهو عبارة عن حفل تفاعليّ غنائي أدائي ويمكن للزوار الدخول مجاناً.