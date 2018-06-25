روائع الموسيقى الكلاسيكية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد مهرجان موسيقى أبوظبي الكلاسيكية لإطلاق فعاليات موسمه الثامن اعتباراً من سبتمبر 2018 ويستمر لغاية أبريل 2019، ببرنامج استثنائي ومتنوع يقدم روائع الموسيقى الكلاسيكية والتقليدية في العاصمة الإماراتية. وشهد المهرجان في دوراته السابقة مشاركة الأوركسترا السيمفونية لمدينة برمنجهام، وأحد أهم عازفي الكمان في العالم، جيدون كريمر، إلى جانب عازفة البيانو الحائزة العديد من الجوائز، كاتيا بونياتيشفيلي، وأوركسترا كريمراتا بلتيكا. وفي الموسم الماضي، حظيت العديد من العروض بحضور جماهيري غفير.