«سما دبي» تواكب «مفاجآت الصيف» بباقة برامجية مبتكرة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام، ممثلة بقناة سما دبي، عن قائمة برامج حيوية وثرية خاصة بفعاليات الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي والتي تقام في الفترة ما بين (22 يونيو ولغاية 4 أغسطس) وتشتمل على العديد من الفعاليات المتنوعة والعروض الترويجية والجوائز القيّمة، حيث ترصد سما دبي لهذه الفعالية النوعية مجموعة برامج مبتكرة وتغطيات مباشرة من مختلف مواقع الحدث الكرنفالي الذي يقام سنوياً في مخــتلف أرجاء الإمارة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، إن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقناة سما دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تستمر بتميز هذا العام عبر تقديم المزيد من البرامج المتجددة، بهدف تعزيز متعة المشاركة لدى كل أفراد العائلة ومنحهم فرص الفوز بالجوائز النقدية والعينية الفورية، مشيداً بالكفاءات الوطنية في مؤسسة دبي للإعلام والتي استطاعت عبر فرقها العاملة المتميزة ترجمة هذا التوجه وتلك الشراكة، إلى برامج تلبي أذواق المتلقي بجميع فئاته، وذلك من خلال تغطية جميع هذه الأنشطة والفعاليات والعروض التي ستبهج الزائر والمقيم على حد سواء، وداعياً الجميع إلى متابعة هذه البرامــج والمسابقات التي تتوجه إلى جميع فئات المشاهدين.

أحمد المنصوري: برامج نوعية خاصة بتوقيع كوادر إماراتية شابة

وأوضح المنصوري أن قناة سما دبي تسعى إلى تنفيذ سياستها البرامجية وفق أجندة موضوعة مسبقاً في مؤسسة دبي للإعلام، في ظل التوجه الدائم للقناة في دعم الشباب المواطن والمنتج الإماراتي التلفزيوني، كذلك المناسبات والفعاليات الهامة، مؤكدا على ضرورة متابعة الجميع لباقة البرامج المتجددة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى نوعية البرامج المباشرة والتي ستقوم بنقل تفـــاعل الناس مع هذه الفعاليات في مختلف مواقع مفاجآت صيف دبي، سعياً إلى الترويج لإمارة دبي سياحياً وتعريف الجمهور بالمرافق الحيوية المتعددة فيها، إلى جانب جولات المذيعين في مختلف المراكز والمواقع الخاصة بهذه المفاجآت.

وقال المنصوري، إن هذا العام سيكون مميزاً على مستوى البرامج الخاصة بالمهرجان، كونها تحمل طابع الابتكار والتجديد، ويأتي في مقدمتها في الخصوص، برنامج «عالم مدهش»، من تقديم كل من عدنان الحميد وغانم الشامسي والطفلة الموهوبة درر المرقب، وذلك من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 13:00 بتوقيت غرينتش وطوال ساعة تلفزيونية كاملة، من مدينة مدهش الترفيهية في مركز دبي التجاري العالمي، على أن تكون الإعادة صباح اليوم التالي الساعة: 02:30 صباحاً، والساعة: 11:00 بتوقيت الإمارات.

عروض ترويجية

وتقدم الإعلامية الإماراتية ميثاء إبراهيم والإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي، البرنامج الترفيهي «مفاجآت صيف دبي» مع مجموعة من المفاجآت المتنوعة من العروض الترويجية والانشطة الترفيهية والتخفيضات التي تناسب جميع افراد الأسرة، إلى جانب المسابقات والتغطيات للفعاليات المتنوعة وسحوبات المراكز التجارية، وهو من إخراج إيمان السويدي وأنس سيف، والمنتج المنفذ مريم عيسى النعيمي، وذلك من الأحد إلى الخميس الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات، والإعادة الساعة: 14:30 في اليوم التالي.

نهضة وتميز ومواكبة حثيثة

وإلى جانب مجموعة البرامج الخاصة بمفاجآت صيف دبي، تحرص سما دبي على تقديم باقة من البرامج الجديدة والتي تعكس توجه القناة لتقديم كل ما هو متميز ويساهم في نقل النهضة الحضارية والإبداعية والنجاحات التي تشهدها مختلف إمارات الدولة، حيث يعود البرنامج الصباحي «البث المباشر» مع الإعلامي الإماراتي راشد الخرجي ابتداء من الساعة: 07:00 صباحاً ولغاية الساعة: 09:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، كما يستمر برنامج الطبخ «هني وعافية» على مدار الأسبوع..في الساعة:13:00 بتوقيت الإمارات، والبرنامج الاقتصادي «تداول» من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة: 15:30 بتوقيت الإمارات، فيما تم تحديد الساعة: 16:00 موعداً ثابتاً لتقديم مسلسل الكرتون «سعود وسارة»، يليه في الساعة: 16:30 إعادة لحلقات مسلسل «شعبية الكرتون»، وابتداء من الساعة: 20:00 سيتابع الجمهور حلقات برنامج «سند» مع الإعلامي الإماراتي حامد بن كرم من الأحد إلى الخميس، فيما سيتم تقديم حلقة من البرنامج التراثي «خطار» مع الإعلامي الإماراتي جمعة بن ثالث كل خميس الساعة: 17:00 بتوقيت الإمارات.

وابتداء من الساعة: 21:30 بتوقيت الإمارات، سيتابع الجمهور من الأحد إلى الخميس، مجموعة من البرامج التي تبدأ يوم الأحد مع برنامج «بامتياز» مع الإعلامية ديالا علي، والإثنين «مزيون» مع الإعلامية الإماراتية رحاب المهيري، ويوم الثلاثاء حلقة جديدة من البرنامج التراثي «لول ما تحول»، الأربعاء حلقة من برنامج «معاً نستطيع» مع أحمد عبد الكريم، والخميس البرنامج الشبابي «كشتات» مع الإعلامي الإماراتي أحمد الكتبي.

وبالنسبة للمسلسلات والأعمال الدرامية، فسيتابع الجمهور على مدار الأسبوع المسلسل الخليجي «بين قلبين» ابتداء من الساعة: 18:00، فيما سيتم بث حلقات مسلسل «سوالف طفاش» الساعة: 20:30، والمسلسل الإماراتي «حليمة وديمة» الساعة: 21:00، أما مسلسل «الدمعة الحمراء» فتم تحديد الساعة: 23:00 موعداً ثابتاً على مدار الأسبوع، كذلك الحال بالنسبة إلى نشرة «أخبار الثالثة» الساعة: 15:00، ونشرة «أخبار الإمارات» الساعة: 22:00، ونشرة «الأخبار الرياضية» الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات.

إقبال نوعي على الفعاليات

نجاحات كبيرة تشهدها فعاليات الدورة الحادية والعشرين من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، والتي انطلقت أول من أمس، حيث تشهد إقبالا نوعياً، موفرة للمتسوقين مجموعة شيقة من الفعاليات والأنشطة في مختلف أنحاء المدينة.

وقد قدمت مراكز التسوق الستة التابعة لمجموعة ماجد الفطيم العقارية في دبي بمناسبة يوم الافتتاح، 12 ساعة تسوق حصرية تتيح للمتسوقين الاستفادة من خصومات تبدأ من 25٪ وتصل إلى 90٪ في مختلف المحال التجارية. كما بدأ مركز الغرير، تقديم العروض والمفاجآت الخاصة بالحدث، بجانب باقة عروض ترفيهية ثرية تشمل العروض الكوميدية وغير ذلك.