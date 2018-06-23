سبعيني يجتاز ألف ميل للحصول على البطاطا المفضلة لديه

المصدر: دبي - البيان

يجتاز جيمي ماكو البالغ من العمر 96 عاماً مسافة 1000 ميل كل عام ليجني 25 كيلوغراماً من البطاطا مؤونة عام كامل.

وترعرع جيمي ابن بلدة ديل في مقاطعة كنت الواقعة جنوب شرق بريطانيا، في اسكتلندا، وقد اتصل جيمي أخيراً بسكوتي براند للسؤال عن وكيل بيع بطاطا أيرشير لكنه لم يحظ بواحد، لذا دعي إلى غريفان جنوب مقاطعة أيرشير الإسكتلندية لجني محصول البطاطا مع المزارع الأب وابنه درو وديفيد يونغ.

وقال:«تنضج حبات بطاطا أيرشير في يونيو لذا فإني أقوم بهذه الرحلة المميزة منذ بضع سنوات إلى هنا من أجل مؤونة الصيف. وتعتبر بطاطا سكوتي برأيي الأجود، لذا فقد سررت بلقاء المزارع درو يونغ الذي سمح لي فعلياً بجني حصتي بنفسي».

أما المزارع يونغ فقال بدوره:«تردنا العديد من الطلبات من زبائن تواقين للحصول على أفضل المنتجات الموسمية الإسكتلندية، لكن رسالة جيمي ماكو كانت مميزة بالفعل. وأضاف:«وهكذا دعونا ماكو ليختار من المحصول بنفسه وقد وعد بمشاركة الكمية مع أصدقائه الإسكتلنديين في مدينة كنت».