سعيد بن طحنون يروي ذكرياته مع الوالد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

بعد توقف حلقاته خلال شهر رمضان المبارك، يعود برنامج «عام زايد» في حلقات جديدة، وفي التوقيت نفسه على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، حيث تستضيف حلقة اليوم الجمعة، التي ستبث في الثانية بعد الظهر، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، صاحب النشاط الملحوظ في المؤسسات والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية، الذي ظل مخلصاً لنهج الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بعد أن تعلم منه الكثير من الدروس في العمل والتواضع والاجتهاد.

ويخترن الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، ضيف هذه الحلقة، العديد من القصص والأحداث والذكريات التي عاشها، أو رويت له عن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام البرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

مبادرات وفعاليات

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، التي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية، كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم، ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم مثلت، ولا تزال، الأساس الصلب الذي نهضت عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يكِنه له شعبه من حب وولاء، إلى جانب تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن، وتسليط الضوء على إرثه الخالد من خلال المشروعات والمبادرات التي تتوافق مع رؤيته وقيمه الإنسانية والقيادية.

بث

يبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداءً من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط، التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، بينما الإشراف لعبدالله السركال.