صيف دبي يدخل البهجة على زوّار دبي مول

المصدر: دبي - البيان

احتفالاً بعودة مفاجآت صيف دبي يقدم دبي مول بدوره باقة استثنائية من المفاجآت التي ستدخل البهجة إلى قلوب الزوار من كافة الأعمار على امتداد الأسابيع الستة للمهرجان.

وستحفل أرجاء دبي مول بالأنشطة والفعاليات الترفيهية العائلية، بما في ذلك بطولات ألعاب Playstation والعروض الحية التي تقدمها شخصيات «مارفل» و«كارتون نيتوورك» ومنطقة ألعاب «ليجو» التفاعلية التي تشجع على الإبداع والابتكار.

كما سيستفيد الزوار من عروض ترويجية مميزة خاصة بالمهرجان ضمن مختلف متاجر دبي مول التي يزيد عددها على 1300. وبالإضافة إلى ذلك سيدخل المتسوقون الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر في سحب يخوّلهم الفوز بالجائزة الكبرى التي تتمثل في مليون ميل من برنامج طيران الإمارات «سكاي واردز»، أو 100 ألف ميل من السحوبات الأسبوعية. ولا يتوجب على الراغبين في المشاركة بالسحب سوى تحميل تطبيق دبي مول للأجهزة المتحركة والتسجيل ومسح كل فاتورة تبلغ قيمتها 100 درهم أو أكثر.

وخلال الفترة الممتدة بين 22 الجاري و2 يوليو سيستضيف «دبي مول» تحدي مفاجآت صيف دبي لألعاب الفيديو في قاعة النجمة، داعياً جميع عشاق هذه الألعاب للمشاركة في البطولة التي تتضمن نخبة من أشهر ألعاب Playstation مثلFIFA World Cup 18 Fortnite Battle Royale على امتداد 10 أيام.

كما ستشهد البطولة إطلالة حصرية من KSI (أولاجيد ويليام «جيه جيه» أولاتونجي جونيور)، الممثل ومغني الراب والكوميدي الشهير، ابتداءً من 30 الجاري، بين الساعة 5 و8 مساءً، حيث يمكن للمشاركين في التصفيات النهائية مواجهة نجم مواقع التواصل الاجتماعي العالمي في أجواء مشوقة. وستتاح للاعبين أيضاً فرصة منافسة عدد من أشهر الشخصيات المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي في المنطقة مثل طارق الحربي، سايغين يالجين وأحمد النشيط..

وسائط متعددة

وتقدم وجهة الترفيه الشهيرة آي إم جي عالم من المغامرات منطقة ترفيهية تفاعلية مميزة في قاعة النجمة خلال الفترة الممتدة بين 5 يوليو إلى 4 أغسطس تتضمن إطلالات لعدد من أشهر الشخصيات التلفزيونية والسينمائية من «مارفل» و«كارتون نيتوورك» و«لوست فالي»، بالإضافة إلى الألعاب وعروض الوسائط المتعددة التفاعلية ولقاء الشخصيات المفضلة لدى الأطفال.

باقة مميزة

إلى ذلك يستعد ميركاتو، أحد الشركاء الاستراتيجين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للمشاركة بمفاجآت صيف دبي هذا العام بباقة مميزة من الفعاليات الترفيهية وعروض التسوق والجوائز المذهلة التي تغني تجربة المتسوقين على مدى 6 أسابيع خلال مفاجآت الصيف بدءاً من 22 الجاري حتى 4 أغسطس.

فكل محبي التسوق على موعد مع 6 أسابيع من الحسومات المغرية، إذ يقدم ميركاتو للمتسوقين عرض تسوق واربح، وخصومات تتراوح بين 30 و75% لدى مجموعة كبيرة من المتاجر في ميركاتو وتاون سنتر جميرا، فكل متسوق ينفق 200 درهم أو أكثر في أي متجر من متاجر ميركاتو أو تاون سنتر جميرا خلال المفاجآت سيحظى بفرصة الفوز بجوائز قيمة.

وستعم أجواء التشويق والحماس شوارع ميركاتو، حيث سيطغى الديكور المستوحى من أجواء كأس العالم على المكان، إذ ينقلكم ميركاتو إلى عالم مصغر وشائق لملاعب كرة القدم في العالم من خلال العروض والكرنفالات الترفيهية الرياضية المستوحاة من عالم كرة القدم.

وفي 16 يوليو سيعود مهرجان السيرك المرتقب إلى ميركاتو مع العديد المفاجآت الجديدة التي تجمع بين المرح والألعاب البهلوانية وعروض السيرك الشائقة التي ستبهر الجمهور حتى 4 أغسطس.