مفاجآت وعروض شيّقة في صيف دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن الفعاليات والعروض المشوقة التي ستقام خلال اليوم الأول لمفاجآت صيف دبي، إحدى الفعاليات المميزة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يصادف غداً.

ويعود عالم مدهش بدورته 19 ليقدم للزوار المشاركة في «عجلة الحظ» للحصول على فرصة الفوز بقسيمة جومبو إلكترونيكس بقيمة تصل إلى 5،000 درهم إماراتي. كل ما على الزوار فعله هو إنفاق 500 درهم في عالم مدهش للحصول على تذكرة تمنحهم فرصة لتدوير العجلة والحصول على جوائز قيمة.

ويمكن للعائلات والأطفال التمتع بعروض شيقة في ابن بطوطة مول من ضمنها عرض «باني يو بلو أب ذا كاروتس» الترفيهي المليء بالمغامرات والتشويق في قالب فكاهي، وذلك من أداء الثنائي «باغز باني» و«دافي داك»، إضافة إلى عرض «دافي داك في الصحراء» الذي سيعرض مغامرات دافي المضحكة.

ويمكن للزوار الاستمتاع أيضاً بعرض «ماي ليتل بوني لايف» وعرض «ستيلت بابييتر» في سوق التنين 2. وسيستضيف دبي فستيفال سيتي مول عرض «نو هيد مان» في حين يمكن لزوار سيتي ووك وذا أوتلت فيليدج الاستمتاع بعرض «لي باليرين ستيل تياترو»، ويمكن للعائلات المتوجهة إلى السيف وبوكس بارك مشاهدة عرض «بالون تويسترز» ولأولئك الذين يسعون للاستمتاع بليلة مليئة بالضحكات يمكنهم مشاهدة العرض الأول من «مصنع الضحك» لهذا الموسم والذي سيستمر من يونيو إلى سبتمبر في سينارا، نخلة جميرا وموفنبيك بيتش ريزيدنس.

كما ستقوم مجموعة مميزة من نجوم الكوميديا من برامج تلفزيونية تُعرض في بريطانيا والولايات المتحدة برسم الابتسامة على وجوه الجماهير طوال الصيف.

كما تضم الفعاليات برامج وعروضاً مدهشة تتميز بتناسبها مع أفراد الأسر جميعاً، حيث تقدم كل متعة وفائدة وترفيه في فترة أيام العطلات التي تجتذب فيها إمارة دبي السائحين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بما تحفل به من فعاليات متطورة مدعومة ببنية تحتية تنافس عالمياً، حتى أضحت "دانة الدنيا" نقطة جذب وترفيه لكل من يبحث عن إمضاء إجازة تمنحه فرصة للخروج من أعباء الحياة.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمفاجآت صيف دبي كلاً من: طيران الإمارات، وماجد الفطيم العقارية، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي فيستفال سيتي مول، ونخيل مولز، ودبي مول، وسوق دبي الحرة، وإينوك، وميركاتو، ومراس، واتصالات.